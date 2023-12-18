Ezgi Sertel'in son halini gören inanamadı! 42 yaşındaki Ezgi estetikle tanınmaz hale geldi "Doğallığınız kalmamış"

Değişimiyle çok konuşulan Sertel şu açıklamayı yapmıştı:

"Yüzümde maseter botox var. Dişlerimi sıkıyordum ben. Yüzümü incelttim. Onun çok faydası oldu. Onun haricinde yüzümde hafif dokunuşlarla botox var. Dudağımın birisi inik birisi çıkık gibi. Bir tarafta iltihat var. İçeride söyledim. Rujla falan düzelttik. Onun haricinde de bir şey yok.