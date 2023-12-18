Ezgi Sertel'in son halini gören inanamadı! 42 yaşındaki Ezgi estetikle tanınmaz hale geldi "Doğallığınız kalmamış"

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, bir süredir ekranlardan görünmüyor. Son dönemde sık sık estetik iddiaları ve verdiği kilolarla gündeme gelen Ezgi Sertel, sosyal medyad epey aktif. Son halini görenlerse "Doğallınız kalmamış Ezgi Hanım" yorumunu yapmadan geçemiyor.
Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, son haliyle gündemde.
Değişimiyle çok konuşulan Sertel şu açıklamayı yapmıştı:
"Yüzümde maseter botox var. Dişlerimi sıkıyordum ben. Yüzümü incelttim. Onun çok faydası oldu. Onun haricinde yüzümde hafif dokunuşlarla botox var. Dudağımın birisi inik birisi çıkık gibi. Bir tarafta iltihat var. İçeride söyledim. Rujla falan düzelttik. Onun haricinde de bir şey yok.
Sertel bir kez daha son haliyle gündeme geldi.