44 yaşına rağmen 34 beden olma sırrı! Çağla Şıkel 1 günde bunları yiyor! "Yemeklerden sonra ve yatmadan..."

ÖĞLE YEMEĞİ: Öğle yemeklerini spordan önce tüketen Çağla Şıkel, bu öğünü doyurucu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeye özen gösteriyor. Yulaf ve süt karışımına eklediği meyveler, özellikle muz ve çilek, enerjisini yüksek tutmasına yardımcı oluyor. Yanında ise antioksidan zengini yaban mersini, böğürtlen, ahududu ve frenk üzümü gibi orman meyveleriyle bir avuç yulaf tüketiyor.

AKŞAM YEMEĞİ: Akşam yemeğini erken saatlerde yemeye özen gösteren Çağla ŞIkel, sindirimi kolaylaştırmak için bu süreci spor öncesi planlıyor. Protein ve sebzeleri bir araya getirerek, örneğin dereotlu maydanozlu haşlanmış mercimek salatası ile yoğurt tüketiyor. Akşam yemeğinde değişiklik yaparak protein kaynaklarını çeşitlendiren Şikel, haftada bir somon balığı gibi omega-3 açısından zengin balıkları tercih ediyor.

PROTEİN KAYNAKLARI: Çağla ŞIkel'in protein ihtiyacını karşılamak için tercih ettiği yöntemler şu şekilde: Tavuk: Şikel, tavuğu but ve haşlanmış olarak iki farklı şekilde tüketiyor.

Et: Bonfile et veya köfte, Şikel'in protein tercihleri arasında yer alıyor.

Somon Balığı: Haftada bir kez az pişmiş ızgara somon balığını tercih ediyor.

PÜF NOKTALAR: Çağla ŞIkel, sağlıklı beslenme konusunda şu püf noktalara dikkat çekiyor: Değişiklik ve Çeşitlilik: Her öğünde farklı besinleri tercih ederek beslenme çeşitliliğini artırıyor. Sos ve Eklemelerden Kaçınma: Zararlı ve kalori açısından yüksek sos ve eklemelerden uzak durarak doğal lezzetlere odaklanıyor. Yoğurt ve Turşu Tüketimi: Her öğünde yoğurt ve turşu gibi probiyotik içeren besinleri tüketmeye özen gösteriyor. 20 günde 10 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! 62 yaşında bile yağ yaktıran yöntem! "55 kiloya düşersem..." İşte Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkının detayları! Sevgililik sorunlarına açık kapı bırakmıştı "Serenay'ı görünce ateşlenmiş"