10 yıl önce “Evet” demişler! Ömer’in Çiçek’i Melike Güner’in eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da ünlüymüş...

Doktorlar dizisindeki Zenan karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner, son olarak Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizide Çiçek karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. İnternette özellikle "Melike Güner evli mi?", "Melike Güner'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 10 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Melike Güner'in eşi kimmiş...