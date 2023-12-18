İşte Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkının detayları! Sevgililik sorunlarına açık kapı bırakmıştı "Serenay'ı görünce ateşlenmiş"

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Mert Demir'in şarkısında da vokal yaptığı iddia edilmişti Sarıkaya'nın ama sonrasında bu ismin Mela Bedel olduğu söylentisi kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. İddialardan günler sonra Sarıkaya vokal yaptığı iddialarını kabul etmiş, aşk iddialarına ise "Durun bakalım" diyerek açık kapı bırakmıştı. Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkının ayrıntıları ise bugün ortaya çıktı. Çift 10 gündür sevgili...