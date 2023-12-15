Hadise bu kür sayesinde resmen eridi! 38’lik şarkıcı 59 kilo olmayı böyle başarıyor! Her sabah mutlaka bunları yiyor

ÖDÜL GÜNÜ İLE DENGE Hadise, haftanın sadece bir gününü "ödül günü" olarak geçiriyor ve istediği her şeyi tüketiyor.

1 AYDA 6 KİLO VERDİREN ELMA, TARÇIN MAYDANOZ KÜRÜ Malzemeler: 1 adet yeşil elma

1 yemek kaşığı yeşil çay

6-8 dal maydanoz

1 adet limon

2 adet çubuk tarçın

5 adet tane karabiber

5-6 adet karanfil

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Fındık büyüklüğünde taze zencefil

1 litre su

Yapılışı: Yeşil elmayı iyice yıkayın, çekirdeklerini çıkarıp ince dilimler halinde doğrayın.

Yeşil çayı demlemek için bir fincana 1 yemek kaşığı yeşil çay ekleyin ve üzerine sıcak suyu ekleyerek demlenmeye bırakın.

Maydanozları yıkayıp doğrayın.

Limonu yıkayın ve dilimlere ayırın.

Taze zencefili soyup rendeleyin.

Bir tencereye 1 litre suyu ekleyin ve içine doğranmış yeşil elma, yeşil çay, maydanoz, limon dilimleri, çubuk tarçın, tane karabiber, karanfil ve rendelenmiş taze zencefili ekleyin.

Karışımı kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve karışımın 15-20 dakika kadar demlenmesine izin verin.

Tencereyi ocaktan alın ve içine elma sirkesini ekleyin.

Karışımı süzerek temiz bir sürahiye alın.

Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun.

Soğuyan detoksu dilerseniz buz ekleyerek servis edebilirsiniz. Miray Daner'in kardeşi bakın kim çıktı güzellik aile boyu! Demircan Kaçel'le cinsel içerikli sahnesi olay olan Miray'ın ablası...