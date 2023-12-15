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Hadise bu kür sayesinde resmen eridi! 38'lik şarkıcı 59 kilo olmayı böyle başarıyor! Her sabah mutlaka bunları yiyor

Hadise, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda muazzam güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Değişmeyen formunu korumasının sırrını ise basit ama etkili alışkanlıklarına borçlu. Hem spor hem de beslenme konularına özel bir ilgi gösteren ünlü yıldız, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek formunu koruyor. İşte Hadise'nin beslenme sırrı...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 17:38 Güncelleme 15 Aralık 2023, 17:38
Hadise bu kür sayesinde resmen eridi! 38’lik şarkıcı 59 kilo olmayı böyle başarıyor! Her sabah mutlaka bunları yiyor

Hadise, müzik kariyerinin yanı sıra dikkat çekici güzelliğiyle de biliniyor. Formunu korumasının sırrı, basit ancak etkili alışkanlıklarına dayanıyor. İşte Hadise'nin beslenme rutini...

HADİSE'NİN METABOLİZMASINI CANLANDIRAN KÜR

Hadise'nin metabolizmasını hızlandırmak için kullandığı etkili bir kür bulunuyor. Akşam 7'den sonra herhangi bir şey yememek, gün içindeki besinleri sindirmek için vücuduna zaman tanımasına yardımcı oluyor.

BU ÜÇ BESİN SAYESİNDE AÇLIK KRİZİNE SON

Sabahları ise kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımını tercih ederek sindirimini düzenliyor ve kan şekerini dengeleyerek açlık krizlerine karşı önlem alıyor. Bu karışım aynı zamanda metabolizmasını hızlandırarak daha hızlı bir yağ yakım sürecini başlatıyor.

ÖDÜL GÜNÜ İLE DENGE

Hadise, haftanın sadece bir gününü "ödül günü" olarak geçiriyor ve istediği her şeyi tüketiyor.

1 AYDA 6 KİLO VERDİREN ELMA, TARÇIN MAYDANOZ KÜRÜ

Malzemeler:

1 adet yeşil elma
1 yemek kaşığı yeşil çay
6-8 dal maydanoz
1 adet limon
2 adet çubuk tarçın
5 adet tane karabiber
5-6 adet karanfil
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
Fındık büyüklüğünde taze zencefil
1 litre su

Yapılışı:

Yeşil elmayı iyice yıkayın, çekirdeklerini çıkarıp ince dilimler halinde doğrayın.
Yeşil çayı demlemek için bir fincana 1 yemek kaşığı yeşil çay ekleyin ve üzerine sıcak suyu ekleyerek demlenmeye bırakın.
Maydanozları yıkayıp doğrayın.

Limonu yıkayın ve dilimlere ayırın.
Taze zencefili soyup rendeleyin.
Bir tencereye 1 litre suyu ekleyin ve içine doğranmış yeşil elma, yeşil çay, maydanoz, limon dilimleri, çubuk tarçın, tane karabiber, karanfil ve rendelenmiş taze zencefili ekleyin.

Karışımı kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve karışımın 15-20 dakika kadar demlenmesine izin verin.
Tencereyi ocaktan alın ve içine elma sirkesini ekleyin.
Karışımı süzerek temiz bir sürahiye alın.
Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun.
Soğuyan detoksu dilerseniz buz ekleyerek servis edebilirsiniz.

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