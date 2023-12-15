Arka Sokaklar’da şaşırtan ayrılık kararı! Bu kez Mesut ve Ali gibi olmayacak...

''Çok şükür Ünal'ın foyası ortaya çıktı''
''Sonunda Ünal bitti ya''
ARKA SOKAKLAR 654. BÖLÜM ÖZETİ
Rıza Baba ve ekip örgütü çökertebilecek mi? Rıza Baba ve ekip örgütün tüm bağlantılarını tek tek ortaya çıkarmaya başlıyor. İşin ucu Ünal'a varıyor ve Rıza Baba ve ekip Ünal'ı yakalayıp gözaltına alıyor. Ancak örgüt, Ünal'ı konuşmasın diye öldürmeye çalışıyor. Peki, Rıza Baba ve ekip örgütü çokertebilecek mi?
''MESUT VE ALİ GERİ GELSİN''
Öte yandan sosyal medyada bazı izleyiciler sık sık geçtiğimiz sezon dizide yer alan oyuncuların geri gelmesini talep ediyor. Özellikle Mesut ve Ali'nin tekrar diziye dahil olmasını isteyen izleyicilerden bazıları şöyle yorumlarda bulundu;
''Keşke bu sezon Mesut ve Ali olsaydı''
''Aylin diziden ayrıldı sonradan geri döndü. Mesut da geri döner inşallah''
''Mesut'la Ali geri gelsin çok severek izlediğim tek dizi''