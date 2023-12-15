Arka Sokaklar’da şaşırtan ayrılık kararı! Bu kez Mesut ve Ali gibi olmayacak...

ARKA SOKAKLAR 654. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekip örgütü çökertebilecek mi? Rıza Baba ve ekip örgütün tüm bağlantılarını tek tek ortaya çıkarmaya başlıyor. İşin ucu Ünal'a varıyor ve Rıza Baba ve ekip Ünal'ı yakalayıp gözaltına alıyor. Ancak örgüt, Ünal'ı konuşmasın diye öldürmeye çalışıyor. Peki, Rıza Baba ve ekip örgütü çokertebilecek mi?