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Arka Sokaklar'da şaşırtan ayrılık kararı! Bu kez Mesut ve Ali gibi olmayacak...

Arka Sokaklar 654. bölümüyle Cuma akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümde iki ismin ayrılacağı konuşuluyor. Fragman sonrası Serdar'ın öleceği kesinleşti. Peki neler olacak? İşte senaryolar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 16:14 Güncelleme 15 Aralık 2023, 16:48
Arka Sokaklar’da şaşırtan ayrılık kararı! Bu kez Mesut ve Ali gibi olmayacak...

Erler Film ve D Media imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisi 654. bölümüyle 15 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Fragman izleyiciyi şoke ederken, Aylin'in yakarışları duygulandırdı. İşte vedası konuşulan iki isim...

ARKA SOKAKLAR'DA 2 AYRILIK

Arka Sokaklar 654. bölümünde Serdar ölüyor. Evlenmek üzere olan Aylin'e Serdar'ın öldüğü haberi veriliyor ve Aylin yıkılıyor.

ÜNAL ÖLDÜ MÜ?

Serdar'ın yanı sıra Ünal'ın da öldüğü iddia ediliyor. Fragmanda Rıza babanın ''Allah kahretsin'' sözleri dikkat çekti. İzleyiciler sosyal medyada yorum yaparak sebebini açıkladı.

İşte o yorumlardan bazıları;

''Rıza babanın Allah kahretsin demesinin sebepleri

Senaryo 1: Ünal'ı o son gösterilen sahnede büyükler kaçırmayı başardı. (Otopark gibi bir yerde çatışma yaşanıyor.)
Senaryo 2: Kadir kardeşinin ölümünün acısıyla hareket ederek Ünal'ı infaz edip ve suçlu durumuna düştü.
Senaryo 3: Mehmet Bozok'un tutuklanmasıyla ilgili bir durum yaşandı.''

''Çok şükür Ünal'ın foyası ortaya çıktı''

''Sonunda Ünal bitti ya''

ARKA SOKAKLAR 654. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekip örgütü çökertebilecek mi? Rıza Baba ve ekip örgütün tüm bağlantılarını tek tek ortaya çıkarmaya başlıyor. İşin ucu Ünal'a varıyor ve Rıza Baba ve ekip Ünal'ı yakalayıp gözaltına alıyor. Ancak örgüt, Ünal'ı konuşmasın diye öldürmeye çalışıyor. Peki, Rıza Baba ve ekip örgütü çokertebilecek mi?

''MESUT VE ALİ GERİ GELSİN''

Öte yandan sosyal medyada bazı izleyiciler sık sık geçtiğimiz sezon dizide yer alan oyuncuların geri gelmesini talep ediyor. Özellikle Mesut ve Ali'nin tekrar diziye dahil olmasını isteyen izleyicilerden bazıları şöyle yorumlarda bulundu;

''Keşke bu sezon Mesut ve Ali olsaydı''

''Aylin diziden ayrıldı sonradan geri döndü. Mesut da geri döner inşallah''

''Mesut'la Ali geri gelsin çok severek izlediğim tek dizi''

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