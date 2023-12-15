Miray Daner'in kardeşi bakın kim çıktı güzellik aile boyu! Demircan Kaçel'le cinsel içerikli sahnesi olay olan Miray'ın ablası...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'ile biten ilişkisi sonrası günlerce magazin gündeminde yer alan Miray Daner, uzun bir aradan sonra Kuş Uçuşu dizisiyle geri döndü. 2.sezonu yayınlanan dizide Miray Daner ile Demircan Kaçel arasında sahne sosyal medyanın gündemine damgasını vururken Daner, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa ablasının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Miray Daner olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.