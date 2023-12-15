Miray Daner'in kardeşi bakın kim çıktı güzellik aile boyu! Demircan Kaçel'le cinsel içerikli sahnesi olay olan Miray'ın ablası...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'ile biten ilişkisi sonrası günlerce magazin gündeminde yer alan Miray Daner, uzun bir aradan sonra Kuş Uçuşu dizisiyle geri döndü. 2.sezonu yayınlanan dizide Miray Daner ile Demircan Kaçel arasında sahne sosyal medyanın gündemine damgasını vururken Daner, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa ablasının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Miray Daner olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Daner son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kuş Uçuşu adlı dizide son olarak Miray Daner'in Demircan Kaçel ile olan sahneleri gündem oldu.
Daner, dizinin yayınlanmasıyla birlikte günün en çok merak edilen isimlerinden biri.