Üç hafta içinde tığ gibi oldu: 21 günde 5 kilo verdiren Melisa Aslı Pamuk diyeti!

Son sekiz kız varken, Demet Akbağ biraz kızdı, "Kaç haftadır buradasın, kilo veremiyorsun. Ne yapacağız seninle?" diye. O zaman çok moralim bozuldu ama bu durum beni motive de etti.

Neler yaptınız kilo vermek için? - Demet Akbağ'ın o konuşmasından hemen sonraki gün spora başladım. Normalde yediklerimin yarısının yarısını yedim, günde üç litre su içmeye başladım. Evde diğer kızlarla "Koşu bandına ben bineceğim" diye kavga ediyorduk resmen.

Diyetisyeniniz yok muydu? - Vardı, eve de diyet yemekleri geliyordu ama ben yemiyordum, çünkü tatlarını sevmemiştim. Ben yemek yemeyi seven bir insanım.