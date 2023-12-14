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Üç hafta içinde tığ gibi oldu: 21 günde 5 kilo verdiren Melisa Aslı Pamuk diyeti!

Miss Turkey 2011 yarışmasına katılımı sırasında fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, kısa süre içinde gözle görülür bir değişim yaşadı. Ünlü oyuncunun bu dönüşüm süreci, birçok kişi için ilham kaynağı oldu. Yarışmaya katıldığı zaman, jüri üyelerinden, aralarında Demet Akbağ'ın da bulunduğu panel, Pamuk'a kilo vermesi gerektiği yönünde yorumlarda bulunmuştu. Bu eleştiriler, oyuncu için önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 09:20 Güncelleme 14 Aralık 2023, 09:34
Üç hafta içinde tığ gibi oldu: 21 günde 5 kilo verdiren Melisa Aslı Pamuk diyeti!

Miss Turkey 2011'e başvurduğunda fazla kiloları nedeniyle çok fazla şans tanınmayan Melisa Aslı Pamuk, hırs yapıp iki ayda zayıflamıştı. 2011 yılında açıklama yapan ünlü oyuncu zayıflama sürecini tek tek açıklamıştı. Melisa Aslı Pamuk'un hikayesi, pek çok insan için ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

İşte güzel oyuncunun 2011 yılında yaptığı açıklama:

Kamp sürecinde dokuz kilo verdiğiniz yazıldı, doğru mu bu?

- Dokuz kilo değil. O kadar da kilolu değildim. (Gülüyor) Üç haftada dört-beş kilo verdim. Jüri bana sık sık "Kilo vermen gerekiyor" diyordu.

Son sekiz kız varken, Demet Akbağ biraz kızdı, "Kaç haftadır buradasın, kilo veremiyorsun. Ne yapacağız seninle?" diye. O zaman çok moralim bozuldu ama bu durum beni motive de etti.

Neler yaptınız kilo vermek için?

- Demet Akbağ'ın o konuşmasından hemen sonraki gün spora başladım. Normalde yediklerimin yarısının yarısını yedim, günde üç litre su içmeye başladım. Evde diğer kızlarla "Koşu bandına ben bineceğim" diye kavga ediyorduk resmen.

Diyetisyeniniz yok muydu?

- Vardı, eve de diyet yemekleri geliyordu ama ben yemiyordum, çünkü tatlarını sevmemiştim. Ben yemek yemeyi seven bir insanım.

Ailem Hataylı, bizim oranın yemeklerini bilirsiniz... İşin kötüsü, yediğim zaman kilo alıyorum ama artık sürekli dikkat edeceğim.

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