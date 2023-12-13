49 yaşındaki Ceyda Düvenci’den Emre Altuğ’a Yalı Çapkını itirafı! İlk kez açıkladı! Gerçek hikayeden uyarlanan dizi meğer...

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Müzik ve oyunculuğu bir arada götüren Emre Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının Sezen Aksu anısı ise dikkat çekti.
Altuğ, "Sezen Aksu'ya oyuncu olacağım dediğimde kahkaha atmıştı. 'Hey Seni Yerler' şarkısını ben okuyacaktım, 'Kız seni yerler' olacaktı adı. Ama Onno Tunç'un vefatının ardından geçen sürede, Sezen okudu şarkıyı" dedi.
Altuğ, Ceyda Düvenci'nin "O kadar çok dolusun ki hangi işinden, hangi alanından bahsedeceğimi bilmiyorum. Seni tanıdığımı düşünüyordum fakat editörümün araştırmasını okuyunca daha da dolu dolu yaşadığını gördüm" şeklindeki yorumuna karşı ise şunları söyledi: