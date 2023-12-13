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49 yaşındaki Ceyda Düvenci’den Emre Altuğ’a Yalı Çapkını itirafı! İlk kez açıkladı! Gerçek hikayeden uyarlanan dizi meğer...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, Ceyda Düvcenci’nin programına konuk oldu. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizinin kim hayatı olduğu merak edilirken Düvenci’den dikkat çeken bir itiraf geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 13:40 Güncelleme 13 Aralık 2023, 13:40
49 yaşındaki Ceyda Düvenci’den Emre Altuğ’a Yalı Çapkını itirafı! İlk kez açıkladı! Gerçek hikayeden uyarlanan dizi meğer...

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Müzik ve oyunculuğu bir arada götüren Emre Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının Sezen Aksu anısı ise dikkat çekti.

Altuğ, "Sezen Aksu'ya oyuncu olacağım dediğimde kahkaha atmıştı. 'Hey Seni Yerler' şarkısını ben okuyacaktım, 'Kız seni yerler' olacaktı adı. Ama Onno Tunç'un vefatının ardından geçen sürede, Sezen okudu şarkıyı" dedi.

Altuğ, Ceyda Düvenci'nin "O kadar çok dolusun ki hangi işinden, hangi alanından bahsedeceğimi bilmiyorum. Seni tanıdığımı düşünüyordum fakat editörümün araştırmasını okuyunca daha da dolu dolu yaşadığını gördüm" şeklindeki yorumuna karşı ise şunları söyledi:

"Benim çok fazla hobim yok, hobilerim işlerim. Dolayısıyla elimden geldiğince onlarla vakit geçiriyorum, biraz kalabalık bir hayat oluyor. İki meslek olunca iki insan hayatı yaşıyorsun. Bu durumdan çok mutluyum çünkü ikisinden birini yapmayınca üzülüyorum. 3 günden fazla tatil yapamıyorum. Tatil yaptığım zaman kendimi işe yaramaz hissediyorum"

Anne ve babasını kaybeden Emre Altuğ, Ceyda Düvenci'nin onlarla vedalaşma sürecine dair sorduğu soruya şu yanıtı verdi: "Geçen gün düşündüm bunu, ben çok rahatım. İkisinin de çok fazla acı çekmeden sonsuzluğa uğurladığımız için bir kere çok rahatım.

İkisiyle de son dönemlerinde çok fazlaca vakit geçirdiğim için, elimden geleni yaptım onlara vakit ayırmak adına çünkü sonuç itibariyle hayatın bir döneminde emekliliklerini yaşarken ben çok yoğun bir hayat yaşıyordum.

Dolayısıyla o zamanlar o kadar çok vakit ayıramıyorduk birbirimize ama iyi olduklarına her zaman şahidim. Yazları görüşüyorduk, kışın da vaktim oldukça gidiyordum. Onlar Çeşme'ye yerleşmişlerdi fakat ikisinin de son dönemlerinde yanlarındaydım.

Bu konuda çok içim rahat, huzurluyum. Çok büyük sıkıntılar çekmemelerini sağlamak için elimden geleni yaptım. Elimizden geldiğince başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah gittikleri yerde de çok iyilerdir, Allah sıralı veda versin tabii ki bu çok kıymetli"

Yalı Çapkını dizisiyle ilgili de konuşan Altuğ, şu ifadeleri kullandı: "Dram olduğu için cesaret edemiyordum çünkü dram zor iş. Bir dönemim var birçok şeyin üst üste geldiği bir 5-6 senem var; boşandım hem annemi hem babamı kaybettim, Alaçatı'da işler ters gitti. Ondan sonra biraz dağıldım, o noktada çok kanalize olamayacağımı düşündüğüm için sadece çocuklara kanalize oldum. Sonra mesleğime ağırlık verdim onun için dramayı kabul ettim"

YALI ÇAPKINI İTİRAFI!
Ceyda Düvenci'nin Yalı Çapkını dizisiyle ilgili itirafı da dikkat çekti. Ceyda Düvenci ekranda ilk kez, Yalı Çapkını'nda Gülçin Santırcıoğlu'nun canlandırdığı İfakat rolünün önce kendisine teklif edildiğini açıkladı.

Düvenci, Emre Altuğ'a "Adını görünce çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Kabul edemediğim için o rolün Gülçin'in olduğunu öğrenince de çok mutlu oldum, içim rahatladı" dedi.

Emre Altuğ ise, Yalı Çapkını'ndaki Orhan rolü için "Rol bana geldiğinde heyecanlandım. Benim yoğun çalışma saatlerine hazır olduğum bir dönemdi. Gülçin arkadaşım, Gözde çok eski arkadaşımdı, çok mutlu olarak projeye başladım" dedi.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEKİ SEYRAN GERÇEKTE SAFİYE SOYMAN MI?
Öte yandan kimin hayatı olduğu merak edilen dizideki olaylarla Safiye Soyman'ın yaşadıkları arasındaki benzerlik bir dönem gündem olmuştu.

Zorla evlendirilen Safiye Soyman'ın bir canlı yayındaki şu sözleri akılları Seyran'ı getirmişti: "13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani...

Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim"

Ünlü şarkıcı Soyman, şunları söylemişti: "Babam, kız diyeceğine gelin desinler, dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi.

Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi."

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