49 yaşındaki Ceyda Düvenci’den Emre Altuğ’a Yalı Çapkını itirafı! İlk kez açıkladı! Gerçek hikayeden uyarlanan dizi meğer...

"Benim çok fazla hobim yok, hobilerim işlerim. Dolayısıyla elimden geldiğince onlarla vakit geçiriyorum, biraz kalabalık bir hayat oluyor. İki meslek olunca iki insan hayatı yaşıyorsun. Bu durumdan çok mutluyum çünkü ikisinden birini yapmayınca üzülüyorum. 3 günden fazla tatil yapamıyorum. Tatil yaptığım zaman kendimi işe yaramaz hissediyorum"

Anne ve babasını kaybeden Emre Altuğ, Ceyda Düvenci'nin onlarla vedalaşma sürecine dair sorduğu soruya şu yanıtı verdi: "Geçen gün düşündüm bunu, ben çok rahatım. İkisinin de çok fazla acı çekmeden sonsuzluğa uğurladığımız için bir kere çok rahatım.

İkisiyle de son dönemlerinde çok fazlaca vakit geçirdiğim için, elimden geleni yaptım onlara vakit ayırmak adına çünkü sonuç itibariyle hayatın bir döneminde emekliliklerini yaşarken ben çok yoğun bir hayat yaşıyordum.

Dolayısıyla o zamanlar o kadar çok vakit ayıramıyorduk birbirimize ama iyi olduklarına her zaman şahidim. Yazları görüşüyorduk, kışın da vaktim oldukça gidiyordum. Onlar Çeşme'ye yerleşmişlerdi fakat ikisinin de son dönemlerinde yanlarındaydım.