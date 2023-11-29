2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk kural bozdu! Futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile denizin ortasında bakın nasıl aşka geldi

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı. Evlilik kararı aldıkları iddia edilen ikiliden Pamuk, kural bozarak sosyal medya hesabında ilk kez sevgilisiyle paylaşımda bulundu. Aşka gelen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...