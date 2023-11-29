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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk kural bozdu! Futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile denizin ortasında bakın nasıl aşka geldi

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı. Evlilik kararı aldıkları iddia edilen ikiliden Pamuk, kural bozarak sosyal medya hesabında ilk kez sevgilisiyle paylaşımda bulundu. Aşka gelen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:43 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:57
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk kural bozdu! Futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile denizin ortasında bakın nasıl aşka geldi 1

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk kural bozdu! Futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile denizin ortasında bakın nasıl aşka geldi 2

Mustafa Mert Koç, Oğuzhan Özyakup gibi isimlerle aşk yaşayan oyuncu, son olarak gönlünü Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı.

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk kural bozdu! Futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile denizin ortasında bakın nasıl aşka geldi 3

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Çeşme'de bir arkadaş ortamında tanıştı ve birbirinden etkilendi.

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