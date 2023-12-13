5 ayda 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! Bu besinler yağ yaktırıyor! "Öğlen ve akşam yemeklerinde..."

Avrupa Yakası isimli dizi ile hafızlara kazınan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz yıl sağlıklı yaşam ve beslenme programına bağlı olarak 5 ay içinde 22 kilo verdi. Usta sanatçının bu değişimi günümüzde halen büyük ilgi görüyor. Demirer'in fit vücudunu görenler ünlü oyuncunun kilo verme sırlarını araştırıyor. İşte Ata Demirer'in 22 kilo verdiren yöntemi...

"DİREKT ET, BALIK, PROTEİN YEDİM"

Demirer geçtiğimiz yıl konuk olduğu programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" demişti.