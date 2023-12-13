Yalı Çapkını final iddiası fısıltı gibi yayıldı! İşin altından çıka çıka bu çıktı! Kanal o tarihte biletini çat diye kesecek mi?

Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun gerçek hayatta kim olduğu ise izleyicilerin merakını artırdı. Etik kurallar gereği, karakterlerin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmemesi, Seyran'ın kimliğiyle ilgili sır perdelerini daha da kalınlaştırıyor.