Yalı Çapkını final iddiası fısıltı gibi yayıldı! İşin altından çıka çıka bu çıktı! Kanal o tarihte biletini çat diye kesecek mi?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin zengin kültürü üzerine kurulu olan Yalı Çapkını dizisi, ailenin temel direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirdiği torunu Ferit'in evlenme kararı almasıyla başlıyor.
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin zengin kültürü üzerine kurulu olan Yalı Çapkını dizisi, ailenin temel direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirdiği torunu Ferit'in evlenme kararı almasıyla başlıyor.
Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun gerçek hayatta kim olduğu ise izleyicilerin merakını artırdı. Etik kurallar gereği, karakterlerin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmemesi, Seyran'ın kimliğiyle ilgili sır perdelerini daha da kalınlaştırıyor.
FİNAL Mİ OLUYOR?
Son gelişmelerle birlikte Ferit'in 2 çocuğu olduğu ortaya çıkarken, ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun, dizinin dayandığı hikayenin gerçek bir temele sahip olduğunu belirtmesi, izleyicileri finale daha da yaklaştırıyor.
Sosyal medyada yayılan haberlerde, Yalı Çapkını dizisinin Mayıs 2024 tarihinde final yaparak ekrana veda edeceği öne sürüldü.
Henüz dizinin finali hakkında kanal tarafından resmi açıklama gelmedi.
Dizide Sultan'ın oğlunun kimden olduğu konusundaki spekülasyonlar ve Korhanlar Konağı'nı sarsan yeni iddialar gündemde. Uzun süredir sürdürülen sır perdesi, sosyal medyada ortaya atılan iddialarla birlikte adeta aralanıyor.
Proje tasarımcısı Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, hikayenin gerçek bir temele dayandığını vurgulayarak her karakterin farklı bir hikayeye sahip olduğunu dile getiriyor.
Ferit'in 2 çocuğu iddiası, dizinin ilerleyen bölümlerinde çözümlenecek gibi görünüyor. Ferit ile Seyran'ın çocuklarının kimden olduğu sorusu, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırıyor.