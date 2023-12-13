86 kilodan 69'a indi! 30 günde 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! "İri yarı bir kızdım..."

Ünlü sunucunun 17 kiloyu vermek için kullandığı yöntemi sizler için araştırdık. İşte 4 haftada 17 kilo verdiren diyet listesi ve Açelya Akkoyun diyeti...

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, lise yıllarındaki konservatuvar başvurusunda olumsuz bir yanıtla karşılaştı. Hocaların, o dönemdeki 86 kiloluk görüntüsü nedeniyle "Bu kiloyla olmaz" demesi üzerine Akkoyun, kararlılıkla kilo verme kararı aldı. Sadece 4 haftada tam 17 kilo vererek dikkat çeken genç oyuncu, azmiyle büyük bir zafer elde etti.