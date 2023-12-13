PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

86 kilodan 69'a indi! 30 günde 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! "İri yarı bir kızdım..."

Türkiye'nin sevilen oyuncularından ve sunucularından Açelya Akkoyun, televizyon dizilerindeki başarılı performanslarının yanı sıra, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü konusundaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Akkoyun, lise yıllarında 86 kilo olduğunu ve kısa bir sürede tam 17 kilo vererek göz kamaştırıcı bir değişim geçirdiğini açıkladı. İşte ünlü oyuncunun sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 21:30 Güncelleme 13 Aralık 2023, 21:41
86 kilodan 69’a indi! 30 günde 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! İri yarı bir kızdım...

Ünlü sunucunun 17 kiloyu vermek için kullandığı yöntemi sizler için araştırdık. İşte 4 haftada 17 kilo verdiren diyet listesi ve Açelya Akkoyun diyeti...

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, lise yıllarındaki konservatuvar başvurusunda olumsuz bir yanıtla karşılaştı. Hocaların, o dönemdeki 86 kiloluk görüntüsü nedeniyle "Bu kiloyla olmaz" demesi üzerine Akkoyun, kararlılıkla kilo verme kararı aldı. Sadece 4 haftada tam 17 kilo vererek dikkat çeken genç oyuncu, azmiyle büyük bir zafer elde etti.

TEK ÖĞÜN BESLENDİ

Akkoyun o dönemde 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini belirtiyor.

Akkoyun'un kilo verme süreci, sadece fiziksel değişimle kalmayarak içsel bir dönüşümü de beraberinde getirdi.

Kendisini kanıtlamak adına gösterdiği çaba, konservatuvar kapılarını başarıyla açmasını sağladı.

Şu anda ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelen Açelya Akkoyun'un başarı hikayesi, gençler arasında motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

Azmi ve kararlılığı, sadece kariyerinde değil, hayatında da onu farklı kılıyor.

4 HAFTADA 17 KİLO VERDİREN TEK ÖĞÜN DİYETİ

Akşam:

  • Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
  • Taze sebzelerden oluşan salata (marullar, domates, biber, salatalık)
  • Tam buğday pilavı ya da esmer bulgur
  • Bir avuç içi kadar badem veya ceviz
  • 1 porsiyon meyve (örneğin, elma ya da muz)
  • Su ya da şekersiz bitki çayı

Notlar:

  • Bu tek öğünü oluştururken protein, sağlıklı yağlar, lifli karbonhidratlar ve çeşitli renkli sebzeleri içermeye özen gösterin.
  • Uzun vadeli bir diyet planı oluşturmak veya sağlık hedeflerinize ulaşmak için bir beslenme uzmanından destek almanız önemlidir.
  • Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terörle mücadele mesajı!
Özgür Özel pazarlık peşinde: Kim ne istiyor? HDP/DEM ziyaretinde Eş başkansın mesajı!
Vakıf Katılım
SON DAKİKA