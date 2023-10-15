İsrail'in katliamına duyarsız kalmadılar! Yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları yağdı: Karim Benzema, Gigi Hadid...

Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. İnsanlık dramına sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımladı. Aralarında dünyaca ünlü Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema ve Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu ünlüler Gazze için destek mesajı paylaştı. İşte detaylar....
Katil İsrail ordusu, 9 gündür Gazze Şeridi'ne 3 koldan saldırarak kadın, çocuk demeden yüzlerce masum sivili katletti.
Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini verdi.
Bu insanlık dramına sessiz kalamayan aralarında Gigi Hadid ve Karim Benzema'nın da bulunduğu yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları yağdı.
Dünyaca ünlü Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema Gazze için destek mesajı paylaştı.
X hesabından paylaşım yapan yıldız isim, "Tüm dualarımız, bir kez daha kadın - çocuk ayırt etmeden insafsızca bombaların kurbanı olan Gazze halkıyla" ifadelerini kullandı.