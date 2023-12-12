Büşra Pekin’den anne-kız paylaşımı! “Yakın çevrem biliyor, siz de bilin” deyip müjdeyi duyurdu!

Büşra Pekin son olarak sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak müjdeli bir haber duyurdu.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak 'Güzel haberler aldık bugün' notunu düştü.

Art arda paylaşımlar da bulunan Pekin daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Yakın çevrem biliyor, siz de bilin istedim.

Annemin böbreğiyle alakalı bir sorun vardı. Taş düşürüyormuş. Bugün sonuçları da aldık. Mis gibi. Allah'ım ailelerimizi, sevdiklerimizi korusun"

İşte o paylaşımlar...