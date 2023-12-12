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Büşra Pekin’den anne-kız paylaşımı! “Yakın çevrem biliyor, siz de bilin” deyip müjdeyi duyurdu!

Çok Güze Hareketler Bunlar’la adını duyuran oyuncu Büşra Pekin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Annesi ile kamera karşısına geçen Pekin, “Yakın çevrem biliyor, siz de bilin” deyip müjdeyi duyurdu. İşte Büşra Pekin’in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 13:55 Güncelleme 12 Aralık 2023, 13:55
Büşra Pekin’den anne-kız paylaşımı! “Yakın çevrem biliyor, siz de bilin” deyip müjdeyi duyurdu!

Çok Güze Hareketler Bunlar'la adını duyuran oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de sık sık gündem oldu.

"Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni topladı. Verdiği kiloların yanı sıra estetik operasyonları da geçen Pekin, bambaşka biri oldu.

Son haliyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

Büşra Pekin son olarak sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak müjdeli bir haber duyurdu.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak 'Güzel haberler aldık bugün' notunu düştü.

Art arda paylaşımlar da bulunan Pekin daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Yakın çevrem biliyor, siz de bilin istedim.

Annemin böbreğiyle alakalı bir sorun vardı. Taş düşürüyormuş. Bugün sonuçları da aldık. Mis gibi. Allah'ım ailelerimizi, sevdiklerimizi korusun"

İşte o paylaşımlar...

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