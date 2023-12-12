86 kilodan 69'a tak diye indi! "İri yarı bir kızdım..." 30 günde 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti!

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, televizyon dizilerinde sergilediği etkileyici performanslarının yanı sıra, geçirdiği değişimle de büyük ilgi çekiyor. Açelya Akkoyun lise yıllarında 86 kilo olduğunu ve 1 ay içinde tam 17 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü sunucunun 17 kiloyu vermek için kullandığı yöntemi sizler için araştırdık. İşte 4 haftada 17 kilo verdiren diyet listesi ve Açelya Akkoyun diyeti hakkında tüm merak edilenler...