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Melike Şahin 'ortak karar' diyerek özür diledi! İBB'nin yalanlayan paylaşımına tepki yağdı! "Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun..."

2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirilmesi planlanan Melike Şahin konseri yaşanan hava şartları sebebiyle iptal edildi. Melike Şahin ve ekibinin olumsuz hava şartları sebebiyle sahneye çıkamayacağını belirtmesi ve bir özür paylaşımı yayınlamasının ardından İBB tarafından gelen yalanlayıcı paylaşım büyük tepki çekti. İşte o paylaşım ve konu hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 23:27 Güncelleme 02 Aralık 2023, 23:39
Melike Şahin ’ortak karar’ diyerek özür diledi! İBB’nin yalanlayan paylaşımına tepki yağdı! Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 Aralık Cumartesi günü Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirilmesi planlanan Melike Şahin konserinin hava şartları sebebiyle iptal edildiği iddialarına karşı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen konunun detaylarını sizler için derledik. İşte merak edilenler...

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE İPTAL EDİLDİ

Şarkıcı Melike Şahin öğretmenler için organize edilen Artİstanbul Feshane'de vereceği konseri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.

MELİKE ŞAHİN ORTAK KARAR OLARAK AÇIKLANDI

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden özür paylaşımı yapan Melike Şahin konuyla ilgili açıklamada bulundu;"Çok üzgünüm bu akşamki feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun çok rüzgâr varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için."

"BENİMLE HİÇ ALAKASI YOK BU AKSAKLIĞIN"

"Oysa çok özlemiştim konserlerimi, ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için."

İBB'NİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Konuyla ilgili olarak "Değerli öğretmenlerimiz saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık."

BAŞKA SANATÇIYLA ANLAŞACAĞINI DUYURDU

"Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz çok üzgünüz. " paylaşımında bulundu.

Bu açıklamanın ardından Melike Şahin'in hayranları İBB tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

İşte gelen yorumlardan bazıları;

"Bu yorumu yapabilecek uzmanlığa sahip misin, hayatında hiç sahne kurdun mu, hiç rüzgarda yıkılan sahne gördün mü? Neye göre bir sanatçıyı ve teknik ekibini hedef gösteriyorsun?"

"Kadın haklı , sert rüzgar var, hem o rüzgarda konsere gidenin aklından şüphe edilir."

"Akşam dışarısı felaket ruzgarliydi. Motorda az önce eve gelirken ölüm tehlikesi geçirdim 2-3 kere motora bi koydu rüzgar takla atiyodum. Melike şahin haklı"

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