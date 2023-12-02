Melike Şahin 'ortak karar' diyerek özür diledi! İBB'nin yalanlayan paylaşımına tepki yağdı! "Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun..."

"BENİMLE HİÇ ALAKASI YOK BU AKSAKLIĞIN" "Oysa çok özlemiştim konserlerimi, ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için."

İBB'NİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ Konuyla ilgili olarak "Değerli öğretmenlerimiz saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık."

BAŞKA SANATÇIYLA ANLAŞACAĞINI DUYURDU "Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz çok üzgünüz. " paylaşımında bulundu.

Bu açıklamanın ardından Melike Şahin'in hayranları İBB tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. İşte gelen yorumlardan bazıları; "Bu yorumu yapabilecek uzmanlığa sahip misin, hayatında hiç sahne kurdun mu, hiç rüzgarda yıkılan sahne gördün mü? Neye göre bir sanatçıyı ve teknik ekibini hedef gösteriyorsun?"