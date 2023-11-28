Ayşegül Aldinç’ten yatak pozu! Siyah sutyeniyle kamera karşısına geçip sere serpe uzandı! İlk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

Siyah sutyeni ile kamera karşısına geçen şarkıcı, yatakta sere serpe verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Nihat Odabaşı'nın özel bir kitap projesi için sanatçıya poz veren Aldinç'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Ayşegül Aldinç ise çok konuşulan paylaşımına "Geç bir günaydın!" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. Akın, paylaşıma kalp emojileriyle karşılık verdi.