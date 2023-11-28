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Ayşegül Aldinç’ten yatak pozu! Siyah sutyeniyle kamera karşısına geçip sere serpe uzandı! İlk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

‘Durum Leyla’, ‘O Kız’, ‘Beni Hatırla’ şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah sutyeni ile kamera karşısına geçen şarkıcı, yatakta sere serpe verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. 66 yaşındaki Aldinç’in çok konuşulan pozuna ilk yorum ise Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın’dan geldi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 12:10 Güncelleme 28 Kasım 2023, 12:10
Ayşegül Aldinç’ten yatak pozu! Siyah sutyeniyle kamera karşısına geçip sere serpe uzandı! İlk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

İlk solo albümünü 1988'de Aysel Gürel, Timur Selçuk, Barış Manço gibi isimlerin desteğiyle çıkaran Ayşegül Aldinç, Durum Leyla', 'O Kız', 'Beni Hatırla' şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Aldinç, kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Acımak'ta rol alarak geçti.

Hem şarkıcılığı hem de oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Siyah sutyeni ile kamera karşısına geçen şarkıcı, yatakta sere serpe verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Nihat Odabaşı'nın özel bir kitap projesi için sanatçıya poz veren Aldinç'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Ayşegül Aldinç ise çok konuşulan paylaşımına "Geç bir günaydın!" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. Akın, paylaşıma kalp emojileriyle karşılık verdi.

Öte yandan şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi beğenirken kimisi fazla iddialı bularak eleştirdi.

İşte Ayşegül Aldinç'in o paylaşımı...

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