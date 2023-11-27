Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesini görenin nutku tutuldu! Ne Özge ne kardeşi Ezgi... Kızlarını gölgede bıraktı: Çok güzel!

İlhan Şen, Gizem Sevim, Burak Berkay, Akgül, Can Bartu Aslan, Nur Yazar gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, başarılı performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı. Ünlü oyuncu kardeşi Ezgi Yağız'la da sık sık magazin manşetlerinde yer alarak "Güzellik genetik" dedirtti. Oyuncu bu kez annesiyle gündeme geldi. Yağız'ın annesini görenler "Çok güzel", "Kızların güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli annesi...
Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen Safir dizisinde Feraye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Yağız, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu kardeşi Ezgi Yağız'la da bolca magazin manşetlerinde yer alarak "Güzellik genetik" dedirtti. Oyuncu bu kez annesiyle gündeme geldi.
Güzel oyuncunun annesi Filiz Yağız'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güzelliğiyle beğeni toplayan Filiz Hanım, sosyal medyayı salladı.