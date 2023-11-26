Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Tek göğsünü taşlarla kapatan Petek tepki çekti: “Çok severim ama bu ne...”

Nida Büyükbayraktar ile mutlu bir evlilik sürdüren Dinçöz, sahnelere de geri döndü. Konserden konsere koşan ünlü ismin son durağı ise Batum oldu.

Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle sahne alan Petek Dinçöz, konser gününden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bir göğsünü taşlarla kapatan Petek Dinçöz'ün sahne kostümü kısa sürede Instagram'da gündem olarak sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının paylaşımını beğenerek Dinçöz'e olumlu yorumlarda bulundu. Ancak bir kısım Petek Dinçöz'ün hem göğüs hem de bacak dekolteli kıyafetini fazla abartılı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu da kendini iyice aştı, açmalara doyamadı", derken başka biri "Petek Dinçöz'ü çok severim ama bu ne ya çok kötü" ifadelerini kullandı.