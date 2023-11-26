Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Tek göğsünü taşlarla kapatan Petek tepki çekti: “Çok severim ama bu ne...”

Yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından tüm hayatı değişen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine önce oyunculuğu sonra ise şarkıcılığı ekledi.
Yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından tüm hayatı değişen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine önce oyunculuğu sonra ise şarkıcılığı ekledi.
Zaman içinde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Dinçöz, özellikle 2000'li yıllarda şarkılarıyla fırtınalar estirdi. Foolish Casonava, Bende Kaldı, İstanbul Geceleri, Sandım Ki şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, özel hayatıyla da çok konuşuldu.
2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Dinçöz, daha sonra gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi.
Nida Büyükbayraktar ile mutlu bir evlilik sürdüren Dinçöz, sahnelere de geri döndü. Konserden konsere koşan ünlü ismin son durağı ise Batum oldu.
Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle sahne alan Petek Dinçöz, konser gününden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bir göğsünü taşlarla kapatan Petek Dinçöz'ün sahne kostümü kısa sürede Instagram'da gündem olarak sosyal medyayı ikiye böldü.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının paylaşımını beğenerek Dinçöz'e olumlu yorumlarda bulundu. Ancak bir kısım Petek Dinçöz'ün hem göğüs hem de bacak dekolteli kıyafetini fazla abartılı bularak şarkıcıyı eleştirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu da kendini iyice aştı, açmalara doyamadı", derken başka biri "Petek Dinçöz'ü çok severim ama bu ne ya çok kötü" ifadelerini kullandı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Dinçöz'ün tercih ettiği elbiseyi demode buldu.
İşte Petek Dinçöz'ün çok konuşulan sahne kostümü...
DİLAN POLAT İTİRAFI!
Petek Dinçöz, geçen günlerde Dilan Polat ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dinçöz, güzellik sektörüne girdiğinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyleyerek aralarında geçen konuşmayı tek tek anlattı.
Verdiği yeni bir röportajla Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyleyen Petek Dinçöz'ün açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti. Güzellik merkezi açtığında kendisini Dilan Polat'ın aradığını söyleyen Dinçöz, "Beni o zaman Dilan Polat aradı, 'Hayırlı uğurlu olsun' dedi" ifadelerini kullandı.
Dinçöz'ün kendisini tanıyamadığını belirtmesi üzerine Polat'ın "Dilan Polat ben, komşu olduk, hayırlı olsun" cevabını verdiğini dile getirdi.
Dinçöz'ün Dilan Polat'ın müşterileri nasıl çektiğini sorması üzerine Polat, "24 saat Instagramdan paylaşım yaparak çekeceksin hayatım" yanıtını vermiş.
Petek Dinçöz, Dilan Polat haberlerine ise "Güzellik merkezi açtım hala daha çalışanların sigortasını ödüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir para, görüyorum haberlerde nasıl paralar kazanılmış. Böyle paralar yok" yorumunu yaptı.