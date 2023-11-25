Şükran Ovalı gözyaşlarıyla paylaştı "Canım yol arkadaşım..." Eşi Caner Erkin'le 6 yıl sonra aynı yerde "Şükran sen de iyisin ama kocan adam çıktı"

2014 yılında dünyaevine giren Caner Erkin ile Asena Atalay, Berkay skandalının ardından, 2016 yılında yollarını ayırmış, bu evliliklerinden Çınar adından bir oğulları dünyaya gelmişti. Erkin, sonrasından oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirmiş, Asena Atalay ise adeta sırra kadem basmıştı. Son dönemde bir projede yer almayan Ovalı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin'den duygusal bir paylaşım geldi. O paylaşımda gözyaşlarını tutamadığı kareleri de yayınlayan Ovalı'nın o sözlerine beğeni yağdı. İşte detaylar...