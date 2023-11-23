Yıllara bu yöntemle meydan okuyor! 50’lik Songül Karlı 20 yaş birden gençleşti! Resmen ölümsüzlük iksiri gibi

"ARTIK İŞLEM YAPTIRMA" Ünlü sanatçının estetik paylaşımları, takipçilerinden çeşitli yorumlar alıyor. "Songül Karlı nerede?", "Güzelim yüzünü ne hale getirdin", "Artık yaptırma işlem" gibi çeşitli eleştirilerin yanı sıra, hayranları da değişiminin güzellik kavramına kattığı yeni boyutları değerlendiriyor. Estetik serüvenine kaşlarını incelterek başlayan Karlı, saç renginden, saç modeline kadar birçok değişiklik yaparak estetik müdahalelerini sürdürdü. Şarkıcılık kariyerinden televizyon programlarına geçiş yapan sanatçı, estetik operasyonlarını da bu dönemde daha sık yapmaya başladı.

Önceden "hiçbir yerimde estetik yok" diyen Songül Karlı, son dönemde Fransız askısı gibi daha ileri tekniklere başvurduğunu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine gösteriyor.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN CİLDİ SIKILAŞTIRAN KÜR İbrahim Saraçoğlu, gençleştiren yağ önerisini paylaştı! Çörek otu yağının cildi sıkılaştırarak kırışmayı önlediğini söyleyen Saraçoğlu, bu yağın düzenli kullanımının yaşlanmayı durdurabileceğini belirtti.

Çörek otu yağının birçok hastalığa karşı şifa sağladığını belirten Saraçoğlu, özellikle sivilce problemleri yaşayanlara bu yağı önerdi. Çörek otunun çevre kirliliği, yanlış kozmetik ve kötü beslenme kaynaklı gözeneklerdeki yağı temizlediğini vurgulayan Saraçoğlu, yağın gözenekleri sıkılaştırarak cildin pürüzsüz yapısını koruduğunu, koyu lekelerin rengini açtığını ve cilt yüzeyindeki enfeksiyonları önlediğini ifade etti.