Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ultra lüks villası adeta düşman çatlattı! Kiracıyı çıkardı evlilik giderek yaklaştı

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen çift birlikte yaşama kararı aldı. Evlilik hazırlığı sürecinde kendi evlerine yerleşecek olan çift, bir yandan da düğün hazırlıklarıyla ilgilenecek. Öte yandan ünlü çiftin aşk yuvası da adeta düşman çatlatacak cinsten.