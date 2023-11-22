Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ultra lüks villası adeta düşman çatlattı! Kiracıyı çıkardı evlilik giderek yaklaştı

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen çift birlikte yaşama kararı aldı. Evlilik hazırlığı sürecinde kendi evlerine yerleşecek olan çift, bir yandan da düğün hazırlıklarıyla ilgilenecek. Öte yandan ünlü çiftin aşk yuvası da adeta düşman çatlatacak cinsten.
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.
Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.