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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ultra lüks villası adeta düşman çatlattı! Kiracıyı çıkardı evlilik giderek yaklaştı

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen çift birlikte yaşama kararı aldı. Evlilik hazırlığı sürecinde kendi evlerine yerleşecek olan çift, bir yandan da düğün hazırlıklarıyla ilgilenecek. Öte yandan ünlü çiftin aşk yuvası da adeta düşman çatlatacak cinsten.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 15:01 Güncelleme 22 Kasım 2023, 15:40
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ultra lüks villası adeta düşman çatlattı! Kiracıyı çıkardı evlilik giderek yaklaştı 1

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ultra lüks villası adeta düşman çatlattı! Kiracıyı çıkardı evlilik giderek yaklaştı 2

Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ultra lüks villası adeta düşman çatlattı! Kiracıyı çıkardı evlilik giderek yaklaştı 3

Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

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