3 yıllık evliliğin meyvesi! Gupse Özay kızı Jan Asya hakkında konuştu: Çocuk tam bir babacı oldu! Barış Arduç’la ilgili sözleri gülümsetti

Setin son günü basın mensuplarıyla bir araya gelen Gupse Özay, pandemi sonrası ilginin azaldığı sinema için dertlendiklerini söyledi. Özay, "Beklentileri karşılasın isteriz ama bir derdimiz daha var; sinema ölmesin, salonlar kapanmasın. Ben sinemayı seviyorum, tanımadığım insanlarla gülmek, ağlamak iyi geliyor bana. Umarım bizde o bir taş daha koyarız sinemanın geri dönüşüne" dedi.

"ÇOCUK TAM BİR BABACI OLDU" Özay, eşi Barış Arduç'un evde kızları Jan Asya'ya baktığını ve bu sayede gönül rahatlığıyla sete gelebildiğini belirterek şöyle konuştu: "Barış şu an evde bebekle ilgileniyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı oldu.

Devamlı 'babam' diyor. O da işin kötü tarafı oldu. Erkek erkeğe yemeğe gidiyor tabii ama az gidiyor. Her anne-baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza.

Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var, bana da çalışmak için özgürlük var"