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3 yıllık evliliğin meyvesi! Gupse Özay kızı Jan Asya hakkında konuştu: Çocuk tam bir babacı oldu! Barış Arduç’la ilgili sözleri gülümsetti

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşadığı Barış Arduç ile 2020’de evlenen Gupse Özay, 2022 yılında kızı Jan Asya’yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Yeni filmi 'Lohusa'nın çekimlerinin tamamlandığı gün gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, kızı ve eşi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Çocuk tam bir babacı oldu" diyen Özay, açıklamalarıyla gülümsetti.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 10:29 Güncelleme 22 Kasım 2023, 10:49
3 yıllık evliliğin meyvesi! Gupse Özay kızı Jan Asya hakkında konuştu: Çocuk tam bir babacı oldu! Barış Arduç’la ilgili sözleri gülümsetti

'Deliha' film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırdı. Çift, geçen sene Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Mutlu bir evlilik sürdüren ve kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Gupse Özay, eşi ve kızı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve bir anne ile babanın doğumdan sonra yaşadıkları komik olayları anlatan 'Lohusa' filminin çekimleri tamamlandı. Çekimlerin sona ermesiyle film ekibi Beykoz Kundura Fabrikası setinde son iş gününü neşe içinde kapattı.

Setin son günü basın mensuplarıyla bir araya gelen Gupse Özay, pandemi sonrası ilginin azaldığı sinema için dertlendiklerini söyledi. Özay, "Beklentileri karşılasın isteriz ama bir derdimiz daha var; sinema ölmesin, salonlar kapanmasın. Ben sinemayı seviyorum, tanımadığım insanlarla gülmek, ağlamak iyi geliyor bana. Umarım bizde o bir taş daha koyarız sinemanın geri dönüşüne" dedi.

"ÇOCUK TAM BİR BABACI OLDU"

Özay, eşi Barış Arduç'un evde kızları Jan Asya'ya baktığını ve bu sayede gönül rahatlığıyla sete gelebildiğini belirterek şöyle konuştu: "Barış şu an evde bebekle ilgileniyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı oldu.

Devamlı 'babam' diyor. O da işin kötü tarafı oldu. Erkek erkeğe yemeğe gidiyor tabii ama az gidiyor. Her anne-baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza.

Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var, bana da çalışmak için özgürlük var"

"ÇOK KAYGILI BİR ANNEYDİM"

Ünlü isim, nasıl bir hamilelik geçirdiği sorusu üzerine de şunları söyledi: "Ben çok kaygılı ve panik anneydim, o büyüyüp kendini kurtaracak hale geldikçe ben rahatladım ama tatlı ve komik, bana çekti komik bir çocuk.

Hamilelik aşırı kolaydı, doğduğu an hiç uyumadım çünkü uyursam çocuğa bir şey olacak gibi düşünüyordum. O yüzden 'Lohusa'nın birçok sahnesi, benim gerçek sahnelerim yani"

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