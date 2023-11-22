Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın hangi ünlü kadın oyuncu çıktı! Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşı...

Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Köylü kızı Asya ile kamyon şoförü İlyas'ın dağlarda başlayıp daha sonrasında kısa süreliğine mutlu bir evliliğe dönüşen aşkını anlatan film, oyuncuların kostümlerinden repliklerine kadar her detayıyla hafızalara yer etti.
Asya ve İlyas'ın evliliğinden dünyaya gelen Samet rolüyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündem oldu.
Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan oyuncunun birçok popüler yapımda rol aldığı ortaya çıktı.
Küçük Samet'in şimdilerin ünlü kadın oyuncusunu olduğunu ilk kez duyanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İlk kez Samet rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun daha sonra Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Kara Para Aşk gibi dizilerde oynadığı öğrenildi.
İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i başta olmak üzere Yeşilçam çocuklarının yıllar içindeki değişimleri...
GÜLŞAH ALKOÇLAR
Gülşah Alkoçlar, 24 Nisan 1969 tarihinde oyuncu Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak dünyaya geldi. Henüz 5 yaşınayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Alkoçlar, Gülşah Küçük Anne, İbo ile Güllüşah, Gülçiçek gibi filmlerde rol aldı.
İLKER İNANOĞLU
Film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile sinema oyuncusu Filiz Akın'ın oğlu olarak dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Yumurcak serisi ile hafızalara kazındı. İnanoğlu, son dönemlerde ise Arka Sokaklar dizisindeki Engin rolüyle tanınıyor.
PARLA ŞENOL
Sanatçı bir ailede yetişen Parla Şenol'un babası müzisyen Armağan Şenol'dur. Bir artist yarışmasında 'çocuk artistler' kategorisinde 260 çocuk arasından oy birliği ile birinci seçildi ve böylece beş yaşında sinemaya başladı. Selena'daki Müstesna karakteriyle ise hafızalara kazındı.
ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU
Beyazperdeye henüz iki yaşındayken "Papatya" filmiyle geçen Zeynep Değirmencioğlu, esas ününü 1960'ta "Ayşecik" filmleri ile yaptı. Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.
ÖMER DÖNMEZ
4 yaşında Yeşilçam'da kamera önüne geçerek çoğunluğu kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte rol aldığı Ayşecik serisi olmak üzere 40 civarı filmde "Ömercik" adıyla yer aldı.
MURAT ERTON
4 yaşında okumayı söken ve bir yıl sonra ilkokul hayatına başlayan Murat Erton, Saklambaç gazetesinin açmış olduğu Türkiye'nin En Güzel Çocuğu yarışmasını 1973 tarihinde kazandı. Yarışmanın ardından sinemaya adımını atan Eron, 'Kahraman Kral', 'Sahipsizler', 'Talihsiz Yavrum', 'Sevgili Dayım' isimli Yeşilçam yapımlarında rol aldı.
ELİF İNCİ
Annesi Perihan Doygun, babası Bilal İnci, ağabeyi ise Murat İnci'dir. 1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynayan oyuncu daha sonra Dudaktan Kalbe, Sakarya Fırat, Kara Para Aşk, Deli Yürek gibi popüler dizilerde rol aldı.