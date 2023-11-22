Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın hangi ünlü kadın oyuncu çıktı! Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşı...

İLKER İNANOĞLU

Film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile sinema oyuncusu Filiz Akın'ın oğlu olarak dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Yumurcak serisi ile hafızalara kazındı. İnanoğlu, son dönemlerde ise Arka Sokaklar dizisindeki Engin rolüyle tanınıyor.

PARLA ŞENOL

Sanatçı bir ailede yetişen Parla Şenol'un babası müzisyen Armağan Şenol'dur. Bir artist yarışmasında 'çocuk artistler' kategorisinde 260 çocuk arasından oy birliği ile birinci seçildi ve böylece beş yaşında sinemaya başladı. Selena'daki Müstesna karakteriyle ise hafızalara kazındı.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Beyazperdeye henüz iki yaşındayken "Papatya" filmiyle geçen Zeynep Değirmencioğlu, esas ününü 1960'ta "Ayşecik" filmleri ile yaptı. Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.

ÖMER DÖNMEZ

4 yaşında Yeşilçam'da kamera önüne geçerek çoğunluğu kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte rol aldığı Ayşecik serisi olmak üzere 40 civarı filmde "Ömercik" adıyla yer aldı.