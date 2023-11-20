Yargı dizisinde seyirciyi dumur edecek veda kararı! Tasını tarağını toplayıp kadrodan çıkardılar

Pazar akşamları ekranlara gelen ve izleyicisi tarafından takip edilen Yargı dizisi, son bölümüyle herkesi şaşırttı. Dizinin kulislerinden sızan bilgilere göre, başrol karakterinin üstünü çat diye çizildiği iddiası, izleyicileri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Dizinin son bölümü, beklenmedik gelişmelerle dolu olmasıyla birlikte, ayrılık iddialarıyla da anılmaya başlandı.

O İSİM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı' dizisinin sevilen karakterlerinden 'Dilek'i canlandıran Seda Türkmen'in diziden ayrılma kararı aldığı söyleniyor.Türkmen'in yeni projesi 'Sandık Kokusu' adlı dizi olacağı ileri sürülüyor.

YARGI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşer. Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir.