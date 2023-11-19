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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kilodan 85'e düştü! 2 ayda 55 kilo veren Erhan Ufak diyeti! İşte mucize yağ yakma sırrı...

Erhan Ufak, Türk televizyon ve sinema dünyasında unutulmaz bir iz bırakan "Kurtlar Vadisi" dizisinde, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi önemli isimlerle birlikte rol almıştı. Güllü Erhan karakteriyle gösterdiği başarılı performans, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni toplamıştı.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:49 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:52
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kilodan 85’e düştü! 2 ayda 55 kilo veren Erhan Ufak diyeti! İşte mucize yağ yakma sırrı...

Türk televizyon tarihinde iz bırakan Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Erhan Ufak, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Güllü Erhan adıyla tanınan oyuncu, mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düşerek dikkatleri üzerine çekti. Bu değişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oyunculuğa olan ilgisi, dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yaparken, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlayan Erhan Ufak, oyunculuk eğitimi almadan sektöre adım attı.

Bir röportajında eğitimi olmadan şans bulduğu televizyon serüvenini anlatan Ufak, Necati ve Raci Şaşmaz'ın aile dostluğu sayesinde dizi ekibine dahil olduğunu belirtti.

Eğitimsiz bir şekilde başladığı oyunculuk kariyerinde, kendisine sadece 3 bölüm şans verildiğini söyleyen Erhan Ufak, "Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün." diyerek aldığı şansı değerlendirdiğini ifade etti. İlk başlarda senaryoya bakarken ölecek miyim endişesi yaşadığını belirten Ufak, gelen olumlu tepkiler sonrasında oyunculuk eksiklerini kapatmak için eğitim almaya karar verdiğini açıkladı.

Güncel olarak oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorulan Erhan Ufak, "Oyunculuğu bırakmadım, devam etmek isterim. Güllü Erhan gibi iz bırakabileceğim bir rol gelirse kabul ederim." şeklinde cevapladı. Şu anda Azerbaycan'da kurduğu 'Türk Sanat Akademi' adlı oyunculuk eğitim stüdyosunda, oyuncu olmak isteyen adaylara kamera önü oyunculuk dersleri veriyor.

Sonuç olarak, Erhan Ufak'ın oyunculuk kariyeri ve Güllü Erhan olarak bilinen karakterle yaşadığı kilo kaybıyla gerçekleştirdiği dikkat çekici değişim, onu hala sektörde konuşulan bir isim haline getiriyor.

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