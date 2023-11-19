Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 140 kilodan 85’e düştü! 2 ayda 55 kilo veren Erhan Ufak diyeti! İşte mucize yağ yakma sırrı...

Eğitimsiz bir şekilde başladığı oyunculuk kariyerinde, kendisine sadece 3 bölüm şans verildiğini söyleyen Erhan Ufak, "Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün." diyerek aldığı şansı değerlendirdiğini ifade etti. İlk başlarda senaryoya bakarken ölecek miyim endişesi yaşadığını belirten Ufak, gelen olumlu tepkiler sonrasında oyunculuk eksiklerini kapatmak için eğitim almaya karar verdiğini açıkladı.

Güncel olarak oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorulan Erhan Ufak, "Oyunculuğu bırakmadım, devam etmek isterim. Güllü Erhan gibi iz bırakabileceğim bir rol gelirse kabul ederim." şeklinde cevapladı. Şu anda Azerbaycan'da kurduğu 'Türk Sanat Akademi' adlı oyunculuk eğitim stüdyosunda, oyuncu olmak isteyen adaylara kamera önü oyunculuk dersleri veriyor.

Sonuç olarak, Erhan Ufak'ın oyunculuk kariyeri ve Güllü Erhan olarak bilinen karakterle yaşadığı kilo kaybıyla gerçekleştirdiği dikkat çekici değişim, onu hala sektörde konuşulan bir isim haline getiriyor.