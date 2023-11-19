İsrail'in katliamına duyarsız kalmadı! NBA yıldızı Kyrie Irving, Gazze için Filistin kefiyesi giydi

Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. İnsanlık dramına sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımladı. Aralarında dünyaca ünlü Fransız ve Müslüman futbolcu Karim Benzema ve Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in de bulunduğu ünlüler Gazze için destek mesajı paylaşmıştı. Bir destek ise NBA yıldızı Kyrie Irving'den geldi. Kyrie Irving Gazze için Filistin kefiyesi giydi. İşte detaylar...
Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 44 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.
Bu insanlık dramına sessiz kalamayan aralarında Gigi Hadid ve Karim Benzema'nın da bulunduğu yabancı ünlülerden Filistin'e destek mesajları yağmıştı. Bir destek ise NBA yıldızı Kyrie Irving'den geldi.