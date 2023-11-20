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Yediklerini bir bir saydı! 31'lik Neslihan Atagül bakın nasıl besleniyor! "Hayatım boyunca perhiz yapmam gerek"

Son yıllarda bağırsak problemleriyle mücadele eden ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sağlıklı yaşam tarzını benimseyerek formunu korumaktadır. Atagül, yaşadığı zorlu süreci geride bırakarak, beslenme ve düzenli spor rutinleriyle sağlığına kavuştu. İşte bu yolculuğun ayrıntıları... Neslihan Atagül, geçmişte bağırsak rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte, sağlıklı yaşamın önemini kavrayarak, yaşam tarzında köklü değişiklikler yaptı. Ünlü oyuncu, zorlu günlerini geride bırakıp, dengeli beslenme ve düzenli egzersizle sağlığını yeniden kazandı.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:27 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:27
Yediklerini bir bir saydı! 31’lik Neslihan Atagül bakın nasıl besleniyor! Hayatım boyunca perhiz yapmam gerek

Neslihan Atagül'ün bu sağlıklı yaşam tarzı, hayranlarına da ilham kaynağı oluyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmanın, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, takipçilerini de bu yönde teşvik ediyor. Türkiye'nin sevilen oyuncularından Neslihan Atagül, bağırsak rahatsızlığıyla mücadele ettiği günlerde bile formunu kaybetmedi. 31 yaşındaki oyuncu, yıllar önce verdiği bir röportajda, fit ve sağlıklı vücudunu korumak için neler yaptığını açıklamıştı. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hızla kilo kaybeden Atagül, bugünlerde sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersizle formunu koruyan ünlü oyuncu, hayranlarına sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. İşte Neslihan Atagül'ün fit formunun sırrı...

31 yaşındaki oyuncu, beslenme alışkanlıkları ve sporla nasıl formunu koruduğunu açıkladı.

Atagül sağlıklı yaşam için yaban mersini, somon, tarçın ve avokado gibi besinlere özel bir önem verdiğini belirtti.

Bu besinlerin yanı sıra düzenli olarak spor yaparak formunu koruyan oyuncu, özellikle uzak doğu dövüş sporlarına büyük bir ilgi duyuyor.

BAĞIRSAKLARI İYİLEŞTİREN, AYDA 5 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ!

Sabah:

🍌 1 adet muz
🥣 1 kase yoğurt (az yağlı veya probiyotik yoğurt tercih edilebilir)
🍇 Bir avuç yaban mersini
🥑 Yarım avokado dilimi
🍞 1 dilim tam tahıllı ekmek

Ara Öğün:

🌰 Bir avuç badem veya ceviz (çiğ ve tuzsuz)

Öğle:

🐟 Izgara somon balığı
🥪 Tam buğday ekmeğiyle yapılmış sandviç ( marullu, domatesli, az yağlı beyaz peynir veya tavuklu)
🥗 Yeşil salata ( zeytinyağı ve limon suyuyla soslanmış) içinde bir avokado dilimi
🍚 Tam buğday bulgur veya esmer pirinç

Ara Öğün:

🍎 1 adet elma veya armut
🍓 Bir avuç çilek veya yaban mersini

Akşam:

🍲 Sebzelerle dolu bir kase miso çorbası
🍖 Az yağlı kırmızı et (🐔 tavuk veya hindi gibi)
🌽 Koyu renkli sebzelerle hazırlanmış bir garnitür (ıspanak, brokoli, kuşkonmaz)
🍚 Tam buğday bulgur veya esmer pirinç içinde bir avokado dilimi

Ara Öğün:

🍓 Bir avuç çilek veya yaban mersini

Gece:

🥗 Kimchi ve beyaz peynir içeren bir salata
🍝 Tam buğday makarna veya quinoa içinde bir avokado dilimi
🍵 Bir fincan kombu çayı

Öğün Sonrası:

☕ 1 fincan rezene çayı

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