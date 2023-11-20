Yediklerini bir bir saydı! 31'lik Neslihan Atagül bakın nasıl besleniyor! "Hayatım boyunca perhiz yapmam gerek"

Neslihan Atagül'ün bu sağlıklı yaşam tarzı, hayranlarına da ilham kaynağı oluyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmanın, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, takipçilerini de bu yönde teşvik ediyor. Türkiye'nin sevilen oyuncularından Neslihan Atagül, bağırsak rahatsızlığıyla mücadele ettiği günlerde bile formunu kaybetmedi. 31 yaşındaki oyuncu, yıllar önce verdiği bir röportajda, fit ve sağlıklı vücudunu korumak için neler yaptığını açıklamıştı. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hızla kilo kaybeden Atagül, bugünlerde sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersizle formunu koruyan ünlü oyuncu, hayranlarına sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. İşte Neslihan Atagül'ün fit formunun sırrı...