Yasemin Allen bunu yaparak dal gibi kalıyor! Partneri Kerem Cem "Kilolu olduğu için bikini giydirmediler" demişti! 2 gün boyunca...

Ergenlik dönemindeki fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Allen şimdilerde kusursuz vücuduyla büyük ilgi çekiyor. İşte Yasemin Kay Allen'in zayıflık sırrı...
Ergenlik dönemindeki fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Allen şimdilerde kusursuz vücuduyla büyük ilgi çekiyor. İşte Yasemin Kay Allen'in zayıflık sırrı...
ERGENLİK FOTOĞRAFLARI ŞOKE ETTİ!
Yasemin Kay Allen'in geçmişteki kilolu haliyle dikkat çeken fotoğrafları, şimdilerde ise kusursuz fiziğiyle büyük ilgi çekiyor. Koyu saçları ve o dönemdeki kilolu görünümünden uzaklaşarak, fit ve sağlıklı bir görüntüye kavuşan Allen'nin birkaç sene içerisindeki değişimi merak ediliyor.
BU SAYEDE FORMUNU KORUYOR!
Geçtiğimiz yıllarda bir dergiye röportaj veren Allen formuyla ilgili şu açıklamalardda bulundu;
"Ben et yiyorum hala, ama az yemeye çalışıyorum. Zaten protein almam gerekiyor. Vejetaryen ve vegan beslenmek çok emek isteyen beslenme şekilleri, sürekli yemeklerini hazırlayıp sürekli takviye alman gerekiyor dışarıdan."
"Ben sadece çok su içmeye çalışıyorum, çünkü unutuyorum. Bir de haftanın iki günü intermittent fasting, yani aralıklı oruç diyeti yapmaya çalışıyorum. Bu beni dengeliyor."
5:2 ARALIKLI ORUÇ UYGULAMASININ FAYDALARI
Son dönemde popülerlik kazanan 5:2 intermittent fasting diyeti, haftanın beş günü normal beslenmeye odaklanırken, sadece iki gün boyunca yüzde 25 kalori alımıyla oruç tutmayı içeren bir yöntemdir. İşte, bu yeni trendin temel prensipleri ve sağladığı avantajlar:
ESNEK ZAMANLAMA:
Haftanın istenilen günlerinde uygulanabilir.
İki oruç günü arasındaki boşluk kişisel yaşam tarzına göre ayarlanabilir.
KALORİ KISITLAMASI:
Oruç günlerinde kadınlarda ortalama 500, erkeklerde 600 kalori civarında tüketilir.
ÇEŞİTLİ BESİN SEÇENEKLERİ:
Vegan, vejetaryen veya geleneksel diyet şekillerine kolayca uyarlanabilir.
Ne yediğinizden ziyade, ne zaman yediğiniz ön plandadır.
Tüm bitkisel gıdalar, yeşil sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve tohumlar çiğ ve yapraklı olarak tercih edilmelidir.
Haftanın belirli günlerinde kalori kısıtlamasına uygun beslenme planlanır.
Normal yemek günlerinde sağlıksız ve yüksek kalorili gıdalardan kaçınılmalıdır.
BAŞLANGIÇTA DİKKAT:
İlk aşamada baş ağrısı veya baş dönmesi gibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Bol su içmek ve bitkisel çaylar tüketmek bu durumu hafifletebilir.