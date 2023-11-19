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5 ayda 22 kilo vermişti! Tığ gibi olan Ata Demirer smokinli pozlarla olay oldu! İşte zayıflama sırrı: Sadece haftada bir...

Esra Bilgiç ile başrolde oynayacağı film için yoğun tempoda çalışan Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo vererek uzun süre gündem olmuştu. Günden günde eriyerek tığ gibi olan Demirer’den yeni pozlar geldi. Smokinli paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha görenleri şaşırttı. Kısa sürede kontrollü bir şekilde hızla kilo veren Demirer’in zayıflama sırrı da merak edildi. İşte Ata Demirer’in son hali ve zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 10:48 Güncelleme 19 Kasım 2023, 12:42
5 ayda 22 kilo vermişti! Tığ gibi olan Ata Demirer smokinli pozlarla olay oldu! İşte zayıflama sırrı: Sadece haftada bir...

'Bursa Bülbülü', 'Eyvah Eyvah', 'Avrupa Yakası', 'Hedefim Sensin' gibi yapımlarda rol alan Ata Demirer, kariyeri kadar verdiği kilolarla da çok konuşuldu.

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer'in son hali uzun bir süre magazin manşetlerinde yer edindi. Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncudan yeni pozlar geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, smokinli pozlarını art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Tığ gibi olmuşsun" derken bir başkası "Çok zayıfladınız ve çok yakıştı" yorumunda bulundu.

İşte Ata Demirer'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?
Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip zayıflama sırrını paylaşmıştı.

Ata Demirer, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm.

Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir"

GÜNDE 45 DK YÜRÜYÜŞ!
Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim.

Direkt et - balık yani proteinle beslendim. Glutenle ilgili sorunum varmış demek ki...Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Yediklerimi ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum.

Sabahları sahilde, bazen de Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim"

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