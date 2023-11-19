5 ayda 22 kilo vermişti! Tığ gibi olan Ata Demirer smokinli pozlarla olay oldu! İşte zayıflama sırrı: Sadece haftada bir...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Tığ gibi olmuşsun" derken bir başkası "Çok zayıfladınız ve çok yakıştı" yorumunda bulundu.

İşte Ata Demirer'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip zayıflama sırrını paylaşmıştı.

Ata Demirer, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm.