52'lik oyuncu günde sadece 15 dakika uyguladı! 30 günde 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! "Artık kilo veremem diyordum..."

Ünlü oyuncu İclal Aydın , son zamanlarda eski kilolu fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Kullanmış olduğu ilaçlar nedeniyle kilo alan Aydın geçmişte uyguladığı bir diyet sayesinde kilolarından hızla kurtuldu. Bu nedenle ünlü oyuncunun sırrı sık sık gündeme geliyor. İşte, İclal Aydın'ın kilo verme yöntemi...

"Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor."

"Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr.Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi. Sadece kilolarım değil, hastalıklarım da gitmiş. Beden yaşım gençleşmiş. Önümüzde daha 6 haftalık hedefimiz var. Bir de o zamana bakalım."

"Vücudu 15 dakikada 15 haftalık spor yaptığına ikna eden iki aletten söz ediyorum. Şaka değil."