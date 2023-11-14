5 ayda 20 kilo verdiren İrem Helvacıoğlu diyeti! 33'lük oyuncu 55' e bakın nasıl düşmüş! "Pesketaryen beslenerek..."

Helvacıoğlu, ATV ekranlarının sevilen dizisi " Sen Anlat Karadeniz "in Nefes'i olarak hafızalara kazınmıştı, ancak şimdi ise sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. Geçmişte fazla kilolarına veda etmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncunun yöntemi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

"70 KİLOYDUM"

"Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. Eski fotoğraflarım ben de yok ama annem de var. O benim için pişmanlık değil ortaya çıkarsa da çok üzülmem sonuçta şu ana bakmak lazım. "

"Şu anda da o kiloyu verdim. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım."