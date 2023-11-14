5 ayda 20 kilo verdiren İrem Helvacıoğlu diyeti! 33'lük oyuncu 55' e bakın nasıl düşmüş! "Pesketaryen beslenerek..."

"O zamanlar yemeği sevdiğime karar verdim, şimdi sevmediğime karar verdim. Annem her gördüğünde 'sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın hasta olacaksın' diyor. Çok şükür hasta da olmuyorum. Bir sıkıntım yok."
PESKETARYEN DİYET NEDİR?
Pesketaryen diyeti, bitkisel gıdaların yanı sıra balık ve deniz ürünlerini içeren bir beslenme tarzını ifade eder. Bu diyet, et ve tavuk gibi diğer hayvansal kaynakları dışlar, ancak deniz ürünlerini içerir. Pesketaryenler, sürdürülebilir ve çevresel açıdan daha bilinçli bir beslenme yaklaşımını benimserler.
PESKETARYEN DİYETİ ÖRNEK LİSTESİ
Kahvaltı
Yulaf ezmesi üzerine dilimlenmiş muz, badem ve chia tohumları.
Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve somon dilimleri.
Yeşil çay veya siyah kahve.
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Bir avuç ceviz veya fındık.
Öğle Yemeği
Izgara levrek fileto.
Quinoa salatası (kinoa, marullar, cherry domates, salatalık, taze nane ve limon sosu ile).
Zeytinyağı ve limon soslu buharda brokoli.
Bir dilim çavdar ekmeği.
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Bir porsiyon meyve (örneğin, çilek veya ananas).
Akşam Yemeği
Karides veya ızgara kalamar.
Bulgur pilavı üzerine ızgara sebzeler (patlıcan, kabak, biber).
Yeşil salata (marul, roka, rendelenmiş havuç, nar taneleri).
Bir dilim tam buğday ekmeği.