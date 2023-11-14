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5 ayda 20 kilo verdiren İrem Helvacıoğlu diyeti! 33'lük oyuncu 55' e bakın nasıl düşmüş! "Pesketaryen beslenerek..."

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, gündemde sıkça fit vücuduyla yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Güneşin Kızları ve Baş Belası ve son olarak Yürek Çıkmazı dizisiyle gündeme gelen başarılı oyuncunun geçmişteki kilolu halleri dikkat çekiyor. Daha önce verdiği bir röportajda zayıflık sırrını açıklayan ünlü oyuncunun yöntemi yeniden gündeme geldi. İşte İrem Helvacıoğlu'nun zayıflama formülü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 20:53 Güncelleme 14 Kasım 2023, 20:53
5 ayda 20 kilo verdiren İrem Helvacıoğlu diyeti! 33’lük oyuncu 55’ e bakın nasıl düşmüş! Pesketaryen beslenerek...

Helvacıoğlu, ATV ekranlarının sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in Nefes'i olarak hafızalara kazınmıştı, ancak şimdi ise sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. Geçmişte fazla kilolarına veda etmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncunun yöntemi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

KİLO VERME SIRRI BAKIN NEYMİŞ!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda attığı adımlarla dikkat çekiyor. Helvacıoğlu'nun son zamanlarda yakaladığı fit görünümü, pesketaryen diyetiyle sağladığı kilo kaybına dayanıyor.

"BALIK DIŞINDA YEMİYOR"

Helvacıoğlu geçmişte verdiği bir röportajda konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum"

"70 KİLOYDUM"

"Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. Eski fotoğraflarım ben de yok ama annem de var. O benim için pişmanlık değil ortaya çıkarsa da çok üzülmem sonuçta şu ana bakmak lazım. "

"Şu anda da o kiloyu verdim. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım."

"O zamanlar yemeği sevdiğime karar verdim, şimdi sevmediğime karar verdim. Annem her gördüğünde 'sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın hasta olacaksın' diyor. Çok şükür hasta da olmuyorum. Bir sıkıntım yok."

PESKETARYEN DİYET NEDİR?

Pesketaryen diyeti, bitkisel gıdaların yanı sıra balık ve deniz ürünlerini içeren bir beslenme tarzını ifade eder. Bu diyet, et ve tavuk gibi diğer hayvansal kaynakları dışlar, ancak deniz ürünlerini içerir. Pesketaryenler, sürdürülebilir ve çevresel açıdan daha bilinçli bir beslenme yaklaşımını benimserler.

PESKETARYEN DİYETİ ÖRNEK LİSTESİ

Kahvaltı

Yulaf ezmesi üzerine dilimlenmiş muz, badem ve chia tohumları.
Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve somon dilimleri.
Yeşil çay veya siyah kahve.

Ara Öğün

Bir avuç ceviz veya fındık.

Öğle Yemeği

Izgara levrek fileto.
Quinoa salatası (kinoa, marullar, cherry domates, salatalık, taze nane ve limon sosu ile).
Zeytinyağı ve limon soslu buharda brokoli.
Bir dilim çavdar ekmeği.

Ara Öğün

Bir porsiyon meyve (örneğin, çilek veya ananas).

Akşam Yemeği

Karides veya ızgara kalamar.
Bulgur pilavı üzerine ızgara sebzeler (patlıcan, kabak, biber).
Yeşil salata (marul, roka, rendelenmiş havuç, nar taneleri).
Bir dilim tam buğday ekmeği.

Ara Öğün (isteğe bağlı):

Bir bardak süt veya bir avuç badem.

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