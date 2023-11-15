Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, yıllardır sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. 41 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için beslenme alışkanlıklarını ve spora ayırdığı zamanı itiraf etti.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, yıllardır sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. 41 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için beslenme alışkanlıklarını ve spora ayırdığı zamanı itiraf etti.
Un ve Makarna Yok!
Cavadzade, beslenme alışkanlıklarının kilo kontrolündeki etkilerini paylaştı. Yıllardır ekmek ve makarna tüketmediğini belirten oyuncu, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok. Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum" dedi.
Sağlıklı Kahvaltı Alışkanlığı
Güne sağlıklı bir başlangıç yapmak Cavadzade için önemli. Sabahları iki haşlanmış yumurta, salata ve kahve ile güne başlıyor. Kahvaltının kilo kontrolünde önemli bir rol oynadığını belirten oyuncu, gün içinde daha az kalori almanın sırrının tok tutucu bir kahvaltı olduğunu vurguladı.
Ekolojik Tarım ve Deniz Ürünleri
Akşam yemeklerinde dikkat ettiği diğer bir nokta ise kullanılan ürünlerin kalitesi. Cavadzade, "Ekolojik tarım ürünleri kullanıyorum. Zeytinyağlı bir yemek ve deniz ürünleri ağırlıklı besleniyorum. Haftada en az dört kez balık tüketiyorum. Türkiye mutfağı vazgeçilmezim" şeklinde konuştu.
Aktif Bir Yaşam Tarzı
Oyuncu, set olduğu günlerde dahi haftanın beş günü spora zaman ayırdığını belirtti.
Aktif bir yaşam tarzının kilo kontrolünde önemli bir faktör olduğunu söyleyen Cavadzade, sporun hem bedensel hem de zihinsel sağlığa olumlu etkilerini vurguladı.