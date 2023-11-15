Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, yıllardır sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. 41 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için beslenme alışkanlıklarını ve spora ayırdığı zamanı itiraf etti.

Un ve Makarna Yok!



Cavadzade, beslenme alışkanlıklarının kilo kontrolündeki etkilerini paylaştı. Yıllardır ekmek ve makarna tüketmediğini belirten oyuncu, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok. Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum" dedi.