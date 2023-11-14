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Deniz Can Aktaş'ın asıl mesleği oyunculuk değilmiş! Duyan kulaklarına inanamadı! Bambaşka bir bölümden mezun olmuş! Meğer...

Aşk Ağlatır, Hayat Bazen Tatlıdır, Kasaba Doktoru gibi bir çok yapımda rol alan genç oyuncu Deniz Can Aktaş'ın asıl mesleği şaşırttı. 2015 yılında ilk kez ekran karşısına çıkan Aktaş kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk performansı ile büyük ilgi gören 30 yaşındaki oyuncu hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Aktaş'ın oyunculukla alakasız bir bölümden mezun olduğunu duyanlar şoke oldu. Piri Reis Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen ünlü isim o dönem meğer bambaşka bir meslek tercih etmiş. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 16:40 Güncelleme 14 Kasım 2023, 16:40
Deniz Can Aktaş’ın asıl mesleği oyunculuk değilmiş! Duyan kulaklarına inanamadı! Bambaşka bir bölümden mezun olmuş! Meğer...

Son yıllarda ekranlarda sıklıkla gördüğümüz yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993 İstanbul doğumlu. Yakışıklığının yanı sıra oyunculuğu ile de çok konuşulan Aktaş meğer bu meslekten önce çok farklı bir daldaymış!

Deniz Can Aktaş, kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başlayan Deniz Can Aktaş, Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader, Avlu, Aşk Ağlatır, Menajerimi Ara, Kasaba Doktoru gibi projelerde yol aldı.

2022 yılında vizyona giren Bandırma Füze Kulübü sinema filminde rol alan oyuncunun, 2021 yılında prömiyerini yaptığı Romeo&Juliet tiyatro oyunu devam etmektedir.

ASIL MESLEĞİ OYUNCULUK DEĞİLMİŞ

Aktaş'ın asıl mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun asıl mesleği sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Oyunculukla alakası yokmuş" gibi yorumlarda bulundu.

MEĞER O BÖLÜMDEN MEZUN OLMUŞ

Aktaş'ın oyunculukla alakasız bir bölümden mezun olduğu öğrenildi. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, sonrasında oyunculuğa merak sardı.

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