Deniz Can Aktaş’ın asıl mesleği oyunculuk değilmiş! Duyan kulaklarına inanamadı! Bambaşka bir bölümden mezun olmuş! Meğer...

Son yıllarda ekranlarda sıklıkla gördüğümüz yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993 İstanbul doğumlu. Yakışıklığının yanı sıra oyunculuğu ile de çok konuşulan Aktaş meğer bu meslekten önce çok farklı bir daldaymış!