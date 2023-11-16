10 günde 6 kilo verdiren Evrim Solmaz diyeti! 51'lik oyuncu o dizi için mum gibi erimiş! "12 yıldır yapıyorum..."

Uzun bir süredir kameralardan uzak olan Solmaz, şimdilerde sosyal medyada sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

UMUTSUZ EV KADINLARI İÇİN 6 KİLO VERMİŞ! Döneme damfga vuran Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu dizi için 6 kilo vermiş. Evrim Solmaz 2014 yılında verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanıyor;

"Diziyi 8 10 bölüm izlemiştim ve oradaki kadın karakterlerin hepsini beğeniyordum. Bu rol bana geldiğinde önce biraz çekindim."

"Eva ile kıyaslanacaktım. Yönetmenimiz benim çekici olduğumu düşündü ve ikna etti. Kilo almıştım, bayağı uğraştım ve altı kilo verdim. "