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10 günde 6 kilo verdiren Evrim Solmaz diyeti! 51'lik oyuncu o dizi için mum gibi erimiş! "12 yıldır yapıyorum..."

Başarılı oyuncu Evrim Solmaz, "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle izleyicilerden tam not alarak hafızalarda yer edindi. Ancak, son zamanlarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun, fiziksel görünümündeki değişim dikkat çekti. 51 yaşına rağmen fit formuyla dikkat çeken Solmaz'ın nasıl kilo verdiği merak ediliyor. İşte Evrim Solmaz'ın formunu koruma sırrı...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 22:40 Güncelleme 16 Kasım 2023, 22:40
10 günde 6 kilo verdiren Evrim Solmaz diyeti! 51’lik oyuncu o dizi için mum gibi erimiş! 12 yıldır yapıyorum...

Evrim Solmaz, kariyerine olan bağlılığı ve oyunculuktaki başarısıyla adından sıkça söz ettirirken, özel hayatını da medyadan uzak tutmayı başarıyor.

Son zamanlardahayranları ünlü oyuncunun son haline dair şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte 51 yaşındaki oyuncunun son hali...

FİT FORMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

"Umutsuz Ev Kadınları" dizisindeki Zeliş karakteriyle tanınan oyuncu Evrim Solmaz, evlilik kararı alarak diziden ayrılmıştı.

Uzun bir süredir kameralardan uzak olan Solmaz, şimdilerde sosyal medyada sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

UMUTSUZ EV KADINLARI İÇİN 6 KİLO VERMİŞ!

Döneme damfga vuran Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu dizi için 6 kilo vermiş. Evrim Solmaz 2014 yılında verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanıyor;

"Diziyi 8 10 bölüm izlemiştim ve oradaki kadın karakterlerin hepsini beğeniyordum. Bu rol bana geldiğinde önce biraz çekindim."

"Eva ile kıyaslanacaktım. Yönetmenimiz benim çekici olduğumu düşündü ve ikna etti. Kilo almıştım, bayağı uğraştım ve altı kilo verdim. "

KUNG FU SAYESİNDE KİLO VERDİ!

Yine bir röportajında 12 yıldır savaş sanatlarıyla ilgilendiğini açıklayan Evrim Solmaz'ın 51 yaşına rağmen fit formunu bu spora borçlu olduğu tahmin ediliyor.

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