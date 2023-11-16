8 oda, 4 banyo, 4 salon! Serdar Ortaç’ın çalışanlarına miras bırakacağı lüks evine bakın: Saray yavrusundan hallice! 2016’da 15 milyon TL’ydi...

1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba diyen Serdar Ortaç, Karabiberim şarkısıyla çıkış yaptı ve müzik listelerini alt üst etti.
1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba diyen Serdar Ortaç, Karabiberim şarkısıyla çıkış yaptı ve müzik listelerini alt üst etti.
Müzik kariyeri boyunca hafızalara kazınan birçok şarkıya imza atan Serdar Ortaç, özel hayatıyla da magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan ünlü şarkıcı, eski eşiyle arasındaki nafaka davasıyla da çok konuşuldu.
Kumar borcuyla da yıllarca adından söz ettiren Ortaç, son dönemlerde ise sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla gündemdeki erini korudu.
Attığı her adımı olay olan Ortaç'ın açıklamaları da hem kariyer hem özel hayatı gibi dikkat çekici oldu.
Ortaç son olarak çalışanlarına miras bırakacağı yönündeki sözlerini yineleyerek gündeme geldi.
Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" dedi.
Serdar Ortaç, daha sonra konuyla ilgili olarak, "Ben yazılı verdim. Evi çalışanlara bırakacağım. Hemen ölmeyeyim de bir evim var zaten" ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç'ın bu açıklamasından sonra 2016 yılında 15 milyon TL'ye aldığı ve şu günlerde değeri 2-3 katına çıkan lüks evi merak konusu oldu.
İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu.
Serdar Ortaç'ın lüks evi kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı.
İşte Serdar Ortaç'ın evi...
NE OLMUŞTU?
Serdar Ortaç, Haziran 2022'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Borçlarını kapatabilmek için çok çalıştım.
Maalesef bu yıl şarkı yapamadım çünkü borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım"