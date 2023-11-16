8 oda, 4 banyo, 4 salon! Serdar Ortaç’ın çalışanlarına miras bırakacağı lüks evine bakın: Saray yavrusundan hallice! 2016’da 15 milyon TL’ydi...

Kumar borcuyla da yıllarca adından söz ettiren Ortaç, son dönemlerde ise sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla gündemdeki erini korudu.

Attığı her adımı olay olan Ortaç'ın açıklamaları da hem kariyer hem özel hayatı gibi dikkat çekici oldu.

Ortaç son olarak çalışanlarına miras bırakacağı yönündeki sözlerini yineleyerek gündeme geldi.

Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" dedi.