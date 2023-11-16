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1,5 hafta boyunca yalnızca bunu yapmış: 7 günde 3 kilo verdiren Gizem Karaca diyeti! 31'lik oyuncunun 57 kilo olma sırrı!

Gizem Karaca'nın formunu nasıl koruduğu, hayranları ve sağlık ile güzellik meraklıları tarafından sıkça merak edilen bir konu. Ünlü oyuncunun geçmişte yaptığı açıklamaları incelediğimizde, onun zayıf ve fit kalma sırlarını daha iyi anlıyoruz. Gizem Karaca, formunu korumak için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz rutinlerine büyük önem veriyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, beslenmesinde işlenmiş gıdalardan kaçınıyor ve taze, doğal gıdaları tercih ediyor. Sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet uygulayan oyuncu, vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri doğal yollardan almaya özen gösteriyor. İşte Gizem Karaca'nın fit ve sağlıklı kalma yöntemleri...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 08:31 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:31
1,5 hafta boyunca yalnızca bunu yapmış: 7 günde 3 kilo verdiren Gizem Karaca diyeti! 31’lik oyuncunun 57 kilo olma sırrı!

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Covid-19 pandemisi döneminde aldığı 3 kiloyu bakın nasıl vermiş! Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu, Güzel Köylü, Kara Sevda, Baraj, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan başarılı oyuncu fit vücuduyla da büyük ilgi çekiyor. Gizem Karaca'nın yıllar önce formunu nasıl koruduğunu anlattığı bir röportaj yeniden gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun 3 kilo verme sırrı...

3 KİLOYU BÖYLE VERMİŞ!

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerine spor yapmanın önemini vurgulayan Karaca zayıflık sırrını şu şekilde açıklamıştı;

"Son 10 gündür aralıksız koşuyorum. Bugün biraz geç kaldım. Öğle sıcağında çıkmışım. O kadar zorlandım ki. Siz siz olun, sakın öğlen koşmaya çıkmayın"

KAHVALTI

Yulaf ezmesi (tam tahıl) üzerine taze meyve dilimleri eklenmiş, az yağlı süt veya yoğurt ile.
Yarım muz veya elma dilimleri
Yeşil çay veya siyah kahve (şeker eklenmeden).

ARA ÖĞÜN

Bir avuç çiğ badem veya ceviz.
Bir adet taze meyve (portakal, mandalina)

ÖĞLE

Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon balığı.
Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli, marul).
Esmer pirinç veya bulgur pilavı.
Salata (domates, salatalık, biber).

ARA ÖĞÜN

Bir kase yoğurt veya bir dilim az yağlı peynir.
Bir avuç üzüm veya çilek.

AKŞAM

Izgara tavuk veya hindi göğsü.
Fırınlanmış tatlı patates veya buğday.
Buğday ekmeği ile birlikte sebzeli bir salata.
Bol su içmek unutulmamalıdır.

İKİNCİ ARA ÖĞÜN (İHTİYACA BAĞLI)

Bir bardak süt veya bir avuç badem.

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