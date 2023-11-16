1,5 hafta boyunca yalnızca bunu yapmış: 7 günde 3 kilo verdiren Gizem Karaca diyeti! 31’lik oyuncunun 57 kilo olma sırrı!

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Covid-19 pandemisi döneminde aldığı 3 kiloyu bakın nasıl vermiş! Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu, Güzel Köylü, Kara Sevda, Baraj, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan başarılı oyuncu fit vücuduyla da büyük ilgi çekiyor. Gizem Karaca'nın yıllar önce formunu nasıl koruduğunu anlattığı bir röportaj yeniden gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun 3 kilo verme sırrı...

3 KİLOYU BÖYLE VERMİŞ! Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerine spor yapmanın önemini vurgulayan Karaca zayıflık sırrını şu şekilde açıklamıştı; "Son 10 gündür aralıksız koşuyorum. Bugün biraz geç kaldım. Öğle sıcağında çıkmışım. O kadar zorlandım ki. Siz siz olun, sakın öğlen koşmaya çıkmayın"