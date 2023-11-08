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Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Mal varlıkları ve eski hali...

Sosyal medya platformlarında fenomenlerin lüks yaşam tarzları ve mal varlıklarıyla ilgili dikkat çekici paylaşımlar yapmaları oldukça yaygın bir durum haline geldi. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 14:17 Güncelleme 08 Kasım 2023, 14:17
Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Mal varlıkları ve eski hali...

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin lüks ve zengin yaşam tarzları, toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu ilgi, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına dair bilgilerin gündeme gelmesiyle daha da arttı. Peki, Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte detaylar...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.

2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.



28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.



5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı.

NE İŞ YAPIYOR?

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ SERVETİ NE KADAR?

Selin Ciğerci'nin mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor.

Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

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