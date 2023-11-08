Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Mal varlıkları ve eski hali...

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin lüks ve zengin yaşam tarzları, toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu ilgi, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına dair bilgilerin gündeme gelmesiyle daha da arttı. Peki, Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte detaylar...