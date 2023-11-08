Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Mal varlıkları ve eski hali...

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin lüks ve zengin yaşam tarzları, toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu ilgi, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına dair bilgilerin gündeme gelmesiyle daha da arttı. Peki, Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte detaylar...
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.
2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.
28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.