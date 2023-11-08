Can Yaman’ın annesinin paylaşımı sosyal medyayı salladı! O kareyi ilk kez yayınladı: Hayatıma can katan evlat...

Kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan Can Yaman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan Can Yaman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
İtalya'da bir dijital platformda yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman, bu kez annesinin paylaşımıyla gündem oldu.
Güldem Yaman, sosyal medya hesabında 34 yaşına basan oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Güldem Yaman, yıllar önce çekilen kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımın altına ise şu notu ekledi: "Hayatıma can katan evlat... Güzel kalplim... Kıymetlim... Sevgiyle, neşeyle dolu geçsin hayatın... İyi ki doğdun, iyikim!"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
İşte Güldem Yaman'ın yayınladığı o kare...