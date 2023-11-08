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Can Yaman’ın annesinin paylaşımı sosyal medyayı salladı! O kareyi ilk kez yayınladı: Hayatıma can katan evlat...

İtalya'da bir dijital platformda yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman’ın annesi Güldem Yaman, sosyal medya hesabındaki son paylaşımla dikkat çekti. Anne Yaman, oğlu Can Yaman’ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Güldem Yaman, yıllar önce çekilen kareyi takipçilerinin beğenisine sunarak “İyi ki doğdun, iyi ki’m” dedi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 13:24 Güncelleme 08 Kasım 2023, 13:24
Can Yaman’ın annesinin paylaşımı sosyal medyayı salladı! O kareyi ilk kez yayınladı: Hayatıma can katan evlat...

Kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan Can Yaman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

İtalya'da bir dijital platformda yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman, bu kez annesinin paylaşımıyla gündem oldu.

Güldem Yaman, sosyal medya hesabında 34 yaşına basan oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Güldem Yaman, yıllar önce çekilen kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımın altına ise şu notu ekledi: "Hayatıma can katan evlat... Güzel kalplim... Kıymetlim... Sevgiyle, neşeyle dolu geçsin hayatın... İyi ki doğdun, iyikim!"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

İşte Güldem Yaman'ın yayınladığı o kare...

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