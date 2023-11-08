Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'dı! Son hali herkesi şoke etti! Yeşilçam’ın minik yıldızı...

Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimleri bir araya getiren Kapıcılar Kralı, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Filmde Seyit'in oğlu İbram'ı canlandıran ve "Ya buba ders çalışıyom!" repliğiyle hafızalara kazınan Hüsnü Yıldız'ın son hali merak edildi. Gerçek hayatta da filmin geçmiş olduğu apartman görevlisinin oğlu olan Yıldız'ın görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ın son hali...