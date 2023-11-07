3 ayda 13 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti! 46'lık oyuncu 26'sına geri döndü! +40 yaşa özel beslenme formülü...

Ceyda Düvenci geçtiğimiz senelerde kilo vermesiyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ünlü ismin kilo verme hikayesi, sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları, Babam ve Ailesi, Maral: En Güzel Hikayem gibi bir çok ünlü yapımda rol alan Ceyda Düvenci'nin zayıflığının sırrı bakın neymiş! İşte Ceyda Düvenci'nin 3 ayda 13 kilo vermesine yardımcı olan diyeti...
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci geçtiğimiz senelerde uyguladığı etkileyici diyet programı sayesinde adeta 20'li yaşlarına geri döndü. Fit ve güzel görünümüyle hayranlarını büyüleyen Düvenci, dikkat çeken bir dönüşüm geçirdi. Şimdilerde ince vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu bakın nasıl kilo vermiş!
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin fit ve genç görünümüne geri dönmesinin sırrı ortaya çıktı.
40 YAŞ ÜSTÜNE METABOLİZMA AÇMA DİYETİ
40 Plus adı verilen özel bir diyet programıyla 40 yaş üstü ve 40 yaş altı kişilerin metabolik blokajları açılarak dirençli yağlanma sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olunuyor.