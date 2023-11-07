3 ayda 13 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti! 46'lık oyuncu 26'sına geri döndü! +40 yaşa özel beslenme formülü...

Ceyda Düvenci geçtiğimiz senelerde kilo vermesiyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ünlü ismin kilo verme hikayesi, sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi. Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları, Babam ve Ailesi, Maral: En Güzel Hikayem gibi bir çok ünlü yapımda rol alan Ceyda Düvenci'nin zayıflığının sırrı bakın neymiş! İşte Ceyda Düvenci'nin 3 ayda 13 kilo vermesine yardımcı olan diyeti...