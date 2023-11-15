Sansar Salvo öldü mü, intihar mı etti? Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü rapçi sağlık durumu...

Ünlü rap sanatçısı Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta yaşadığı zorlu bir dönemde, 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Ünlü rap sanatçısı Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta yaşadığı zorlu bir dönemde, 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Sansar Salvo, Twitter'da yaptığı paylaşımlarda babasına 'Geçen çarşamba intihara kalkıştım adam eski kız arkadaşımla yaşadığım evde ben devam ediyim mi diye mesaj atiyo bana hala kaporta yanmasın' sözlerini söyledi.
SANSAR SALVO KİMDİR?
Ekincan Arslan, sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989'da doğdu.
Sanatçı 2008'de "Adrenalin" ve 2009'da "Seremoni Efendisi" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Ancak, 2010 yılında kanserle mücadele etmek zorunda kaldı. Sağlığına kavuşan Sansar Salvo, 2013 yılında "24. Şarjör" albümüyle müzik sahnesine dönüş yaptı.
Salvo, 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerdeki ilk derleme albümü olan "Yakında Sans"ı piyasaya sürdü. Ardından, 2017'de "Şimdi Sans" adlı albümüyle hem müzik marketlerinde hem de dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.