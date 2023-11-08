Serdar Ortaç serveti kaç TL, çocuğu var mı? Serdar Ortaç’ın mal varlığı ne kadar? Çalışanlarına bağışladı...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, müziğiyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Karabiberim, Dansöz, Poşet gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Ortaç, son dönemlerde yaşadığı zorluklar ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü şarkıcı özellikle servetini çalışanlarına bağışlayacağını açıklamasıyla gündeme geldi. İşte Serdar Ortaç'ın mal varlığı ve tüm merak edilenler... KARDEŞ KAYBININ ETKİSİ Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Bu kayıp, ünlü şarkıcıyı derinden etkiledi. Serkan Ortaç'ın vefatı sonrasında Serdar Ortaç, TikTok hesabı üzerinden canlı yayınlar yaparak hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, hastalığın etkilerini açıkça paylaşıyor. Uykusuzluk sorunu yaşamamak için ağır ilaçlar kullandığını belirten Ortaç, ilaçların yan etkileri nedeniyle bazen güçlükle ayağa kalktığını ifade ediyor. MS hastalığına rağmen sahne performansından ödün vermeyen Serdar Ortaç, hayranlarının takdirini kazanmaya devam ediyor.