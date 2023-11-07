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Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde verildi! 3 başrolünden birisi öyle bir rolle geri dönüyor ki...

Ünlü oyuncu Kenan Çoban bir dönemin en gözde dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey Çoban karakteriyle adını duyurmuş bir ünlü oyuncu olarak tanındı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu şimdi yeni bir projede ekranlara geri dönüyor. En son gelen bilgilere göre, Kenan Çoban TRT için hazırlanan "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" isimli dizide önemli bir rol üstlenecek. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla diziyi bekliyor.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 15:17 Güncelleme 07 Kasım 2023, 15:18
Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde verildi! 3 başrolünden birisi öyle bir rolle geri dönüyor ki...

Kenan Çoban son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının ardından yeni bir projeye imza atıyor. Son gelen bilgilere göre, ünlü oyuncu TRT için hazırlanan "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" isimli dizide önemli bir rol üstlenecek. Bu haber, izleyiciler arasında büyük bir merakla bekleniyor.

KARARINI VERDİ

Kenan Çoban 2020 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan hemen sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve sonunda kararını verdi. Bu kararıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

Teşkilat-ı Mahsusa Trablus 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus bölgesinde geçen ve tarihsel olaylardan esinlenen bir hikayeyi anlatacak. Kenan Çoban'ın bu yeni projede üstleneceği önemli rol diziye ayrı bir heyecan katıyor.

Kenan Çoban'ın Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisiyle geri dönmesi, hayranlar arasında büyük bir heyecana neden oldu.

Abdülhey karakteriyle tanınan ve sevilen oyuncunun yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Kendisini tanıtan en önemli rol, "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteri oldu. Ayrıca 2015-2020 yılları arasında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Fahri karakterini başarıyla canlandırdı.

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