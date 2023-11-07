Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde verildi! 3 başrolünden birisi öyle bir rolle geri dönüyor ki...

Kenan Çoban son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının ardından yeni bir projeye imza atıyor. Son gelen bilgilere göre, ünlü oyuncu TRT için hazırlanan "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" isimli dizide önemli bir rol üstlenecek. Bu haber, izleyiciler arasında büyük bir merakla bekleniyor.
KARARINI VERDİ
Kenan Çoban 2020 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan hemen sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve sonunda kararını verdi. Bu kararıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
Teşkilat-ı Mahsusa Trablus 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus bölgesinde geçen ve tarihsel olaylardan esinlenen bir hikayeyi anlatacak. Kenan Çoban'ın bu yeni projede üstleneceği önemli rol diziye ayrı bir heyecan katıyor.