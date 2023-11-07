Kurtlar Vadisi özleyenlere müjde verildi! 3 başrolünden birisi öyle bir rolle geri dönüyor ki...

Kenan Çoban son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının ardından yeni bir projeye imza atıyor. Son gelen bilgilere göre, ünlü oyuncu TRT için hazırlanan "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" isimli dizide önemli bir rol üstlenecek. Bu haber, izleyiciler arasında büyük bir merakla bekleniyor.