Engin Polat kürtaj iddiası doğru mu, başka çocuğu mu var? Dilan Polat hamile mi? Şoke eden detay

İstanbul'da yaşayan ve ultra lüks hayatlarını sosyal medyada gösterişli bir şekilde sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son günlerde adlarını geniş kitlelere duyurdukları gibi suçlamalarla da gündemin zirvesine oturdu. Parıltılı yaşamlarının ardından ortaya atılan kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları, ikiliyi gözaltına alınmalarına neden oldu. Çiftin cezaevine sevk edilmesinin ardından ortaya çıkan iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Dilan Polat hamile mi? Engin Polat kürtaj olayı nedir? İşte detaylar...