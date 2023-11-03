10 yıl sonra ortaya çıktı! Karabiber İlknur Soydaş son haliyle olay oldu: Yıllar teğet geçmiş! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, adeta sırra kadem batı. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü isim hem son hali hem de açıklamalarıyla dikkat çekti. Son haliyle "Yıllar teğet geçmiş", "Çok daha güzelleşmiş" yorumları yapılan Soydaş, Gülşen ile Edis birlikte seslendirdikleri 'Sor' şarkısında o meşhur sahneye gönderme yapmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Karabiber İlknur Soydaş'ın son hali ve açıklamaları...
İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu.
İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda kameralara takılmıştı. Oyunculuğu bırakmadığını belirten Soydaş, "İyi bir proje gelirse neden olmasın? Set ortamını çok özledim" demişti.
Soydaş, şu ifadeleri kullanmıştı: "Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar.