10 yıl sonra ortaya çıktı! Karabiber İlknur Soydaş son haliyle olay oldu: Yıllar teğet geçmiş! Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, adeta sırra kadem batı. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü isim hem son hali hem de açıklamalarıyla dikkat çekti. Son haliyle "Yıllar teğet geçmiş", "Çok daha güzelleşmiş" yorumları yapılan Soydaş, Gülşen ile Edis birlikte seslendirdikleri 'Sor' şarkısında o meşhur sahneye gönderme yapmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Karabiber İlknur Soydaş'ın son hali ve açıklamaları...