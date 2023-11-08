Yıldız Tilbe'den hayranına trafikte teselli "Canın sağ olsun bir daha seversin" Trafikte dert dinleyen Yıldız Tilbe...

Efkarlı aşk şarkılarının eşsiz sesi Yıldız Tilbe'den trafikte aşk dersleri... Delikanlım, Ummadığım anda, Çabuk Olalım Aşkım gibi pek çok sevilen şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, bir hayranına trafikte teselli verdi o anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Tilbe "Yıldız abla! Çok sevdim, o hiç sevmedi be abla!" diye dert yanan hayranına bakın ne yanıt verdi.