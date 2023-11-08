Yıldız Tilbe'den hayranına trafikte teselli "Canın sağ olsun bir daha seversin" Trafikte dert dinleyen Yıldız Tilbe...

Efkarlı aşk şarkılarının eşsiz sesi Yıldız Tilbe'den trafikte aşk dersleri... Delikanlım, Ummadığım anda, Çabuk Olalım Aşkım gibi pek çok sevilen şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, bir hayranına trafikte teselli verdi o anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Tilbe "Yıldız abla! Çok sevdim, o hiç sevmedi be abla!" diye dert yanan hayranına bakın ne yanıt verdi.
Şarkıları ve samimi tavırlarıyla gönüllere taht kuran, bir hayranına trafikte ilişki dersi verdi o anlar sosyal medyada viral oldu. İşte haberin detayları...
'Delikanlım', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Yürü Anca Gidersin' gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile bir hayranı trafikte denk geldi.
Tilbe'nin hayranı ile arasında geçen diyalog sosyal medyada viral oldu.