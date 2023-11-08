Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Candan ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Eski hali ve Instagram hesabı

Sosyal medya platformlarında fenomenlerin lüks yaşam tarzları ve mal varlıkları giderek artan bir dikkat çekiyor. Son dönemde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, diğer fenomenlerin mal varlıkları hakkında da merak uyandı. Bu bağlamda, Nihal Candan, adı sıkça geçen isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. İşte merak edilenler...

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN KARDEŞLER

Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.



BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.



Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.