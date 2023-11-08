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Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Candan ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Eski hali ve Instagram hesabı

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin lüks ve zengin yaşam tarzları, toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu ilgi Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına dair bilgilerin gündeme gelmesiyle daha da arttı. Bu bağlamda, Nihal Candan, gündeme gelen bir diğer isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bahar Candan serveti ne kadar, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 13:54 Güncelleme 08 Kasım 2023, 15:25
Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Candan ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Eski hali ve Instagram hesabı

Sosyal medya platformlarında fenomenlerin lüks yaşam tarzları ve mal varlıkları giderek artan bir dikkat çekiyor. Son dönemde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, diğer fenomenlerin mal varlıkları hakkında da merak uyandı. Bu bağlamda, Nihal Candan, adı sıkça geçen isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. İşte merak edilenler...

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN KARDEŞLER

Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.

BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.

Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.

Nihal Candan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

NİHAL CANDAN SERVETİ NE KADAR?

Nihal Candan'ın mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor.

Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

İŞTE NİHAL CANDAN'IN ESKİ HALİ...

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