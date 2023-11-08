Sosyal medya platformlarında sık sık gündeme gelen fenomenlerin lüks yaşam tarzları ve mal varlıkları da dikkat çekmeye başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından, diğer fenomenlerin mal varlıkları gündeme geldi. Bu bağlamda, Bahar Candan da adı sıkça geçen isimlerden biri oldu. Peki, Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bahar Candan serveti, ne iş yapıyor? Estetiksiz eski hali nasıl? İşte haberin detayı!

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.



BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.



Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.